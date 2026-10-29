CO KFPS: Eén hengst naar huis, zeven richting eindexamen

Voor de aan het Centraal Onderzoek van het KFPS deelnemende hengsten stond woensdag de laatste kijkdag op het programma. Aansluitend is voor één hengst het onderzoek beëindigd. Het gaat om Wytze van Brabantshof (Foeke 520 x Norbert 444). Daarmee zijn er nog zeven hengsten in Exloo, die verwacht worden bij het eindexamen op 7 november.

Ellen Liem Door

Wytze van Brabantshof sloot het zadelexamen af met 75 punten. “Daarbij was er de hoop dat hij zich tijdens het aangespannen onderdeel verder zou ontwikkelen. Die ontwikkeling is op dit moment echter nog onvoldoende zichtbaar. Daardoor is de verwachting dat de hengst het eindexamen niet op een voldoende niveau zal kunnen afleggen en niet zal voldoen aan de criteria voor inschrijving als stamboekhengst”, meldt het KFPS.

Laatste voorbereidingen

In de komende week worden de hengsten verder getraind voor het aangespannen werk. Vrijdag en maandag volgen opnieuw twee trainingsdagen, waarbij de hengsten ook alvast kennismaken met de lichte showwagen.

Volgende week woensdag komen de HKC en de VJ voor de een-na-laatste keer naar Exloo. Tijdens deze bijeenkomst worden ook de voorlopige cijfers opgemaakt.

Eindexamen

Het eindexamen op 7 november vindt, als de weersomstandigheden het enigszins toelaten, buiten plaats. De deelnemende hengsten worden één voor één gepresenteerd tijdens het menonderdeel van de beoordeling. Daarna volgt het afsluitende tuigonderdeel. Na afloop vellen de HKC en de VJ hun eindoordeel en stellen zij de definitieve cijferbalken en rapportages op.

Bron: KFPS