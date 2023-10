CO KFPS: Grutte Pier naar huis

Op vrijdagochtend 29 september zijn de hengsten die deelnemen aan het Centraal Onderzoek opnieuw gereden door gastruiters Frans van den Heuvel en Marten Luiten. Eén hengst verlaat begin deze week het CO; cat.nr. 52: Grutte Pier (Markus 491 x Wimer 461). De hengst is doorverwezen naar het CO van volgend jaar.

In totaal zijn 21 hengsten aan het CO begonnen. Op 21 september verliet een viertal hengsten het CO: Nykle van ’t Lansink (Eise 489 x Beart 411), Mart Simon H. (Yme 507 x Hessel 480), Jensen v.d. Terpen (Tymen 503 x Tjalbert 460) en Hidde fan Stal Bellefleur (Meinte 490 x Thorben 466).

Beoordeling HKC

Komende week komt de HKC de hengsten weer tweemaal bezichtigen. Hierbij worden de hengsten voorgesteld door de eigen amazones van het CO en zullen zij dan ook hun bevindingen delen met de HKC over onder andere de trainbaarheid en het karakter van de hengsten.

Ook worden de hengsten nog een keer voor de wagen ingespannen en worden de eigenaren aansluitend bijgepraat over de voortgang. De eigenaren krijgen dan een advies voor het verdere verloop van het CO.

Bron: Phryso