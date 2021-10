CO KFPS: nog twee hengsten naar huis

Zaterdag 16 oktober staat het zadelexamen voor de jonge Friese hengsten in het Centraal Onderzoek op de agenda in Exloo. Daarin komen zeven hengsten voor de Hengstenkeuringscommissie. Met dat aantal betekent het dat er nog twee hengsten naar huis zijn gegaan. Dat zijn Gys H Ster (Tsjalle 454 x Norbert 444) en Gideon fân Stal Bellefleur Ster (Norbert 444 x Beart 411).

De driejarige Gys heeft de uitnodiging gekregen om zich volgend jaar weer te melden bij de voorrijdagen om zo weer kans te maken om in te stromen in het Centraal Onderzoek.

Uitnodiging volgend jaar

Het aantal paarden dat voor het zadelexamen naar huis gaat, is inmiddels behoorlijk. Het merendeel van deze hengsten heeft echter wel een uitnodiging gekregen voor de voorrijdagen volgend jaar. Ze krijgen de kans om sterker te worden. Op driejarige leeftijd zijn de hengsten over het algemeen nog jong, zo redeneert de Hengstenkeuringscommissie die in overleg met het team van begeleiders, dierenartsen en rijders de beslissingen nam.

Overgebleven hengsten

Het overblijvende zevental bestaat uit drie hengsten van drie jaar, twee hengsten van vier jaar en twee hengsten hebben de leeftijd van vijf jaar.

Bekijk hier de zeven deelnemende hengsten

Bron: Phryso