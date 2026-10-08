CO KFPS: Op de valreep drie hengsten naar huis, negen naar zadelexamen

Nadat eerder al meerdere hengsten het Centraal Onderzoek van het KFPS hadden verlaten, waren er nog twaalf over. Daarvan zijn er kort voor het zadelexamen nog drie afgevallen. Het gaat om cat.nr. 11 Zorro O. Ster (Hilbrand 525 x Beart 411), cat.nr. 20 Wilbert RM Ster (Auwert 514 x Felle 422) en cat.nr. 37 Ynze fan ‘e Lege Geaën Ster (Beant 517 x Jehannes 484). Dat betekent dat twaalf hengsten zaterdag het zadelexamen gaan afleggen.
“Voor bovengenoemde drie hengsten was er onvoldoende ontwikkeling en/of werd onvoldoende voldaan aan de gestelde criteria om verder te gaan op weg naar een eventuele inschrijving in het stamboekregister als dekhengst”, meldt het KFPS.
Zadelexamen
Het zadelexamen begint zaterdag om 9.00 uur. De negen hengsten die dan verwacht worden zijn:
06 Wieberen AL Ster (Herre 524 x Beart 411)
Fokker: A. Leijendekker, Witmarsum
Eigenaar: T. de Boer, Sintjohannesga
12 Wytze van Brabantshof Ster (Foeke 520 x Norbert 444)
Fokker: J.G.Th. Vernooij, Beusichem
Eigenaar: J.H. van Manen, Kesteren
16 Wauw fan Friesburg Ster (Wolter 513 x Jehannes 484)
Fokker/Eig.: W.P. Elsinga & A.J. Roos, Nijeholtpade
18 Wout van ’t Lansink Ster (Meinte 490 x Omer 493)
Fokker/Eig.: M.H. Loman, Zwiggelte
22 Walt van de Hargerweg Ster (Auwert 514 x Dries 421)
Fokker: N.J.M. Kooijman, Schoorl
Eigenaar: Sj. Ruiter, Nij Beets & Ruth Sheikh, Ely
26 Yke van de Hamelspoel Ster (Tymen 503 x Meinte 490)
Fokker: A.W.M. van Hal, Herpen
Eigenaar: van Manen, Ede & A. Thomassen, Lunteren
34 Winner ût de Grachten Ster AAA (Gosse 526 x Alwin 469)
Fokker: M.H.A. Schothorst, Soest
Eigenaar: J. Klijnstra, Groningen
41 Ysbrand fan Annabuorren Ster (Herre 524 x Tsjalle 454)
Fokker: Arjen de Jong & Geke v.d. Zijpp, Tirns
Eigenaar: A.P. Both, Voorthuizen & Veebedrijf S.J. Kat B.V., Egmond aan den Hoef
43 Tobiasz fan Sweach Ster (Dedmer 519 x Markus 491)
Fokker: L. Postma, Boornzwaag.
Eigenaar: T. de Boer, Sintjohannesga & L. Hoekstra, Oosterzee
Bron: KFPS