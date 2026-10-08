CO KFPS: Op de valreep drie hengsten naar huis, negen naar zadelexamen

Nadat eerder al meerdere hengsten het Centraal Onderzoek van het KFPS hadden verlaten, waren er nog twaalf over. Daarvan zijn er kort voor het zadelexamen nog drie afgevallen. Het gaat om cat.nr. 11 Zorro O. Ster (Hilbrand 525 x Beart 411), cat.nr. 20 Wilbert RM Ster (Auwert 514 x Felle 422) en cat.nr. 37 Ynze fan ‘e Lege Geaën Ster (Beant 517 x Jehannes 484). Dat betekent dat twaalf hengsten zaterdag het zadelexamen gaan afleggen.

Ellen Liem Door

“Voor bovengenoemde drie hengsten was er onvoldoende ontwikkeling en/of werd onvoldoende voldaan aan de gestelde criteria om verder te gaan op weg naar een eventuele inschrijving in het stamboekregister als dekhengst”, meldt het KFPS.

Zadelexamen

Het zadelexamen begint zaterdag om 9.00 uur. De negen hengsten die dan verwacht worden zijn:

06 Wieberen AL Ster (Herre 524 x Beart 411)

Fokker: A. Leijendekker, Witmarsum

Eigenaar: T. de Boer, Sintjohannesga

12 Wytze van Brabantshof Ster (Foeke 520 x Norbert 444)

Fokker: J.G.Th. Vernooij, Beusichem

Eigenaar: J.H. van Manen, Kesteren

16 Wauw fan Friesburg Ster (Wolter 513 x Jehannes 484)

Fokker/Eig.: W.P. Elsinga & A.J. Roos, Nijeholtpade

18 Wout van ’t Lansink Ster (Meinte 490 x Omer 493)

Fokker/Eig.: M.H. Loman, Zwiggelte

22 Walt van de Hargerweg Ster (Auwert 514 x Dries 421)

Fokker: N.J.M. Kooijman, Schoorl

Eigenaar: Sj. Ruiter, Nij Beets & Ruth Sheikh, Ely

26 Yke van de Hamelspoel Ster (Tymen 503 x Meinte 490)

Fokker: A.W.M. van Hal, Herpen

Eigenaar: van Manen, Ede & A. Thomassen, Lunteren

34 Winner ût de Grachten Ster AAA (Gosse 526 x Alwin 469)

Fokker: M.H.A. Schothorst, Soest

Eigenaar: J. Klijnstra, Groningen

41 Ysbrand fan Annabuorren Ster (Herre 524 x Tsjalle 454)

Fokker: Arjen de Jong & Geke v.d. Zijpp, Tirns

Eigenaar: A.P. Both, Voorthuizen & Veebedrijf S.J. Kat B.V., Egmond aan den Hoef

43 Tobiasz fan Sweach Ster (Dedmer 519 x Markus 491)

Fokker: L. Postma, Boornzwaag.

Eigenaar: T. de Boer, Sintjohannesga & L. Hoekstra, Oosterzee

Bron: KFPS