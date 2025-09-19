CO KFPS: Twee hengsten ingecheckt, twee hengsten naar huis

Op dinsdag 2 september is het Centraal Onderzoek 2025 in Exloo van start gegaan met 26 hengsten. Ruim twee weken later is voor de eerste twee hengsten het doek gevallen: Tinus fan ‘e Hameren Ster en Melle fan ’t Fjildhûs Ster AAA zijn huiswaarts gekeerd.

Het beenwerk van Tinus fan ‘e Hameren Ster (Beant 517 x Loadewyk 431) is niet toereikend voor vervolg van het Centraal Onderzoek. Dit was al geconstateerd bij aanlevering en gecommuniceerd met de eigenaar, maar de Hengstenkeuringscommisie besloot de hengst een kans te geven en heeft na twee weken moeten besluiten het hierbij te laten.

De bewegingsafloop van Melle fan ’t Fjildhûs Ster AAA (Jurre 495 x Dries 421) werd naarmate het CO vorderde duidelijker en deze is, na extra overleg met de veterinair, niet wenselijk in de fokkerij.



Uitgestelde aanlevering

Twee hengsten kregen op dinsdag 2 september een uitgestelde aanlevering. Deze hengsten mochten zich op de eerste kijkdag voor eigenaren op dinsdag 16 september nogmaals melden en inmiddels staan Pikus Ster (Tiede 501 x Brandus 345) en Tjorre Evas W Ster (Elias 494 x Ulbert 390) dan ook in hun box in Exloo.

Fittest

Bij de hengsten is een gestandaardiseerde fittest afgenomen die een indicatie geeft voor de fitheid van de hengst op het moment van de fittest. Als een paard een uitslag krijgt waarbij de conclusie is dat het paard ‘voldoende’ of ‘ goed’ fit is, betekent dit dat de basisconditie voor de arbeid die de hengsten moeten verrichten op deze leeftijd toereikend is. Als het paard een uitslag krijgt met de conclusie ‘matig’ of ’slecht’ geeft dit aan dat het werk de hengst op dit moment nog meer moeite kost dan normaal. Vaak betekent dit dat het de hengst nog wat meer energie kost om te draven en/of te galopperen onder het zadel en zal hier rekening mee worden gehouden in de training.

Bron: KFPS/Bew. Horses.nl