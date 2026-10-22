CO KFPS: Twee hengsten naar huis

De tien hengsten die deelnemen aan het KFPS Centraal Onderzoek zijn woensdag voor de kar getraind in aanwezigheid van de hengstenkeuringscommisie en de verrichtingsjury. Na afloop van deze kijkdag heeft de HKC haar bevindingen met de eigenaren gedeeld. Daarbij heeft de commissie het advies gegeven om het onderzoek van twee hengsten te beëindigen: Ysbrand fan Annabuorren (Herre 524 x Tsjalle 454) en Tsjerk van de Meikade (Foeke 520 x Nane 492).

Ellen Liem Door

“Bij het zadelexamen was al duidelijk aangegeven dat Ysbrand fan Annabuorren in het aangespannen deel een positieve ontwikkeling moest laten zien. Die ontwikkeling bleef vooralsnog uit. Daarom is besloten de hengst naar huis te laten gaan”, aldus het KFPS.

Tsjerk van de Meikade

Tsjerk van de Meikade is ingestroomd op de dag van het zadelexamen, nadat hij vanuit het Centraal Onderzoek 2025 was doorverwezen naar het aangespannen deel van het huidige onderzoek. “De inmiddels vierjarige hengst liet zowel tijdens de training als tijdens deze kijkdag met de gastrijder onvoldoende ontwikkeling zien om naar verwachting te kunnen voldoen aan de criteria voor inschrijving als stamboekhengst. Ook voor deze hengst is daarom besloten het onderzoek te beëindigen.”

Vervolg met acht hengsten

Volgende week woensdag staat de tweede kijkdag op het programma. De gastrijders zullen de hengsten opnieuw rijden, waarna de HKC haar bevindingen met de eigenaren deelt. Ook wordt dan bekendgemaakt welke hengsten mogen deelnemen aan het eindexamen.

Eindexamen

In de periode daarna worden de hengsten verder voorbereid op het eindexamen, dat op zaterdag 7 november plaatsvindt.

Bron: KPFS