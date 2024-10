CO KFPS: Twee hengsten naar huis

Twee hengsten hebben het Centraal Onderzoek van het KFPS verlaten. Redbad S. fan Noed Ster AA (Bastiaan 510 x Tsjalke 397), die in zijn zadelexamen op 12 oktober naar 77 punten liep, mag volgend jaar instromen in het aangespannen gedeelte van het Centraal Onderzoek. Gjalt Ster Sport (Bene 476 x Maurits 437) had een uitgesteld traject maar voor hem is het onderzoek ten einde.

Bij het Centraal Onderzoek in Exloo wordt momenteel meer gefocust op aangespannen trainingen. De vijf in Exloo aanwezige hengsten worden voornamelijk in het tuig en aan de longe getraind.

Fittest

Voor deze week staat het tweede deel van de fittest (onder het zadel) gepland en aangespannen trainingen. Doel van de tweede fittest is het meten van de hengsten gedurende dezelfde verrichting zoals aan het begin van het Centraal Onderzoek zodat objectief gemeten kan worden of de paarden fysiek wel of niet verbeterd zijn.

Gastmenners

Volgende week zullen de gastmenners voor de eerste keer plaatsnemen op de bok. Demi van Nispen en Lubbert van Oene nemen de leidsels in handen om de hengsten uit te proberen, een week later wisselen ze van hengst. Hiermee bereiden de hengsten zich voor op het eindexamen van het Centraal Onderzoek wat zal plaatsvinden op zaterdag 9 november in Exloo.

Bron: KFPS