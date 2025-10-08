CO KFPS: Vier hengsten verlaten Exloo

Voor vier hengsten is het Centraal Onderzoek van het KFPS ten einde gekomen. Deze hengsten lieten te weinig progressie in de trainingen zien.

Het gaat om de volgende hengsten:

Sven fan Wetsensbosch Ster (Tymen 503 x Michiel 442)

Tymon D.J. Ster (Wibout 511 x Tsjalle 454)

Sietse fan HMV Ster AAA (Arent 515 x Sipke 450)

Pikus Ster (Tiede 501 x Brandus 345)

Ook Upke KDG Ster (Beant 517 x Thorben 466) is verzocht om het onderzoek te verlaten maar de eigenaren laten de hengst examen lopen op eigen verantwoordelijkheid.

Twaalf hengsten

Hiermee komt het aantal hengsten wat zich voorbereid op het zadelexamen nu op twaalf, tien hiervan zullen aankomende zaterdag hun examen lopen, twee hengsten volgen later in het uitgestelde traject.

Redbad sluit aan

Na het zadelexamen zal ook Redbad S. fan Noed Ster (Bastiaan 510 x Tsjalke 397) zijn intrek nemen in de stallen van Exloo om het aangespannen gedeelte van Centraal Onderzoek te doorlopen.

Bron: KFPS/Bewerkt door Horses.nl