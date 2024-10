CO KFPS: Zes hengsten aangewezen voor aangespannen examen, één hengst door op eigen kosten

Gisteren hebben in Exloo zeven hengsten hun zadelexamen afgelegd, zes hengsten zijn aangewezen voor het aangespannen gedeelte van het Centraal Onderzoek. Eén hengst, Reitse van de Pôle Ster (Waander 512 x Uldrik 457), blijft op kosten van de eigenaar doorlopen.

Met een flinke opkomst langs de bak in Exloo konden de vier amazones de hengsten in alle rust aan de jury voorstellen. Gjalt Ster (Bene 476 x Maurits 437) zal later in het Centraal Onderzoek zijn zadelexamen afleggen vanwege het later instromen van de hengst.

Hoogste score voor Sieberen J.Z.

Sieberen J.Z. Ster AAA (Jurre 495 x Alke 468) haalde met 84,5 punten de hoogste score waarbij hij viermaal een 8 scoorde voor zijn draf, galop, houding&balans en impuls. In het cijfer voor de galop werd Sieberen vergezeld door Paco van ’t Lansink Ster AA (Matthys 504 x Maiko 373). De beste stappers zijn Redbad S. fan Noed Ster AA (Bastiaan 510 x Tsjalke 397), Nisse T. fan ‘e Boppelannen Ster AA (Omer 493 x Fabe 348) en Rienk fan de Kadyk Ster AA (Auwert 514 x Maurits 437), die allen een 7,5 scoorde.

Klik hier voor de cijferlijst

Men- en tuigexamen op 9 november

Op zaterdag 9 november zullen de hengsten het men- en tuigexamen afleggen. Op deze dag zal ook bekend worden welke hengsten het felbegeerde dekbevret in ontvangst mogen nemen. Ook dit eindexamen zal via de livestream te bewonderen zijn.

Bron: KFPS