Column Dirk Willem Rosie: Pappen en nathouden

Na Siert 499 was het KFPS nog niet klaar voor Boet 516. Dat blijkt wel: het stamboek is in rep en roer, de Ledenraad heeft op het punt gestaan om zich van het Algemeen Bestuur te ontdoen en het moet raar gaan, willen voorzitter Harrie Draaijer en co-voorzitter Frenk Jespers hun positie in de hengstenkeuringscommissie onverminderd kunnen blijven innemen.

Even ter opfrissing van het geheugen: Siert was de ‘schimmelhengst’ (scheldnaam van de preciezen binnen het KFPS), die in 2016 met rijkelijk veel witte haren op de linkerflank en een ‘kol’ groter dan de reglementair toegestane 3,2 cm doorsnede op het voorhoofd werd goedgekeurd. Boet is de beeldschone verrichtingskampioen die begin dit jaar met een ‘net niet acceptabele’ vorm van cornage toch werd ingeschreven.

Rekkelijken en preciezen

De rekkelijken in de KFPS-hengstenkeuringscommissie zullen ongetwijfeld de fokkerij hebben willen redden van een penibele bloedbasis en een geringe genetische variatie. Maar ze kregen te maken met de preciezen in de Ledenraad, die gewoon niet accepteren dat met afspraken en regels de hand wordt gelicht.

Ontvlambaar mengsel

Hier spelen twee elementen die samen een licht ontvlambaar mengsel vormen. Enerzijds de overtuiging van experts in de hengstenjury dat je je in een gesloten, door inteelt bedreigde fokkerij niet nóg meer beperkingen op moet leggen (zoals gezeur over wat witte haren en een cornage-beeld dat net aan de verkeerde kant van goed genoeg terecht is gekomen). En anderzijds de werking binnen de vereniging, het democratische proces dat de beslissingen van de jury evalueert en waarin de preciezen simpelweg constateren dat er met democratisch vastgestelde regels een loopje wordt genomen.

Zwakke leiding

Siert en Boet legden pijnlijk bloot hoe zwak de vereniging wordt geleid. Hoe subtieler de verschillen tussen wat wel en niet acceptabel is voor de fokkerij, hoe belangrijker het is om duidelijkheid te hebben over de taken en bevoegdheden van de functionarissen die daar over gaan. En om toe te zien op een correcte naleving van de regels. Dat laatste gebeurt in elk geval niet.

Bestuurlijke onmacht

Uit pure bestuurlijke onmacht is nu een overlegstructuur opgezet met daarin de hengstenkeuringscommissie, het managementteam van het stamboek en het KFPS-bestuur. “De jury rapporteert aan het MT en bij controversiële uitkomsten zal de driehoek MT, jury en bestuur zich hier gezamenlijk over buigen.” Als we dit niet allemaal in de column van bestuursvoorzitter Wiebe Wieling in het verenigingsblad Phryso hadden kunnen lezen, had ik niet geloofd dat een bestuur zichzelf zo’n brevet van onvermogen had kunnen geven.

Leden belangrijker dan hengsten

Ik vind leden belangrijker dan hengsten. Het wordt tijd dat het KFPS-bestuur zich gaat bekommeren om de vereniging, in plaats van te schitteren in pappen en nathouden.

Dirk Willem Rosie, hoofdredacteur

