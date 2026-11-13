Column Mirjam Hommes: Cultuuromslag

Lagere deklimieten en een bredere selectie van fokdieren, daar wil het KFPS naartoe. Het stamboek voelt de druk van buiten én van binnen: de resterende genetische diversiteit van het Friese paard moet zoveel mogelijk behouden worden. “We moeten daarvoor allemaal verantwoordelijkheid nemen,” zei directeur Henk Lassche op een informatieavond over het nieuwe fokplan.
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Mirjam Hommes
Freelance medewerker
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