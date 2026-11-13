Column Mirjam Hommes: Cultuuromslag

Rick Helmink
Column Mirjam Hommes: Cultuuromslag featured image
Foto: Johanna Faber
Door Rick Helmink

Lagere deklimieten en een bredere selectie van fokdieren, daar wil het KFPS naartoe. Het stamboek voelt de druk van buiten én van binnen: de resterende genetische diversiteit van het Friese paard moet zoveel mogelijk behouden worden. “We moeten daarvoor allemaal verantwoordelijkheid nemen,” zei directeur Henk Lassche op een informatieavond over het nieuwe fokplan.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant