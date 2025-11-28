Corrie Terpstra-van der Meer nieuwe voorzitter hengstenkeuringscommissie KFPS

De eerste bezichtiging, die van maandag 1 tot en met zaterdag 6 december 2025 in Harich plaatsvindt, wordt uitgevoerd door een vernieuwde, en voorlopige samenstelling van de Hengstenkeuringscommissie (HKC). KFPS-inspecteur Popke van der Meulen sluit aan bij het team en Corrie Terpstra-van der Meer neemt de rol van voorzitter op zich.

Popke van der Meulen is al 25 jaar actief als jurylid binnen het KFPS, een functie die ook zijn vader en grootvader hebben vervuld. In 2022 maakte hij als aspirant-inspecteur zijn debuut op de Hengstenkeuring en sinds 2024 is hij officieel inspecteur. Met deze achtergrond brengt hij een solide basis aan kennis en ervaring in bij de HKC.

Van Gastel en Terpstra-van der Meer

Het HKC-team bestaat verder uit Ellen van Gastel en Corrie Terpstra-van der Meer, die de afgelopen jaren als vaste en deskundige krachten hebben gefungeerd. Corrie Terpstra-van der Meer zal voorlopig als HKC-voorzitter optreden tijdens de eerste bezichtiging, waarin de jonge hengsten op Sterwaardigheid worden beoordeeld en eventueel worden doorverwezen naar de tweede bezichtiging in januari tijdens de Hengstenkeuring in Leeuwarden.

Continuïteit van eerste bezichtiging gewaarborgd

Met de benoeming van Popke van der Meulen en de voorzittersrol van Corrie Terpstra-van der Meer heeft het KFPS-bestuur het gat opgevuld dat ontstond na het onverwachte terugtreden van Piet Bergsma. Hiermee is de continuïteit van de eerste bezichtiging, waarin dit jaar 367 jonge hengsten zijn opgegeven, volledig gewaarborgd.

Tijdelijke oplossing

Het bestuur benadrukt dat de vernieuwde samenstelling van de HKC een tijdelijke oplossing is, gericht op het doorgang laten vinden van de eerste bezichtiging. Conform de reglementen zal daarna in overleg met de verschillende gremia een definitieve benoeming van de HKC ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ledenraad.

