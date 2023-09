Crisis bij KFPS – twee bestuursleden weg

Terwijl het feest van de Centrale Keuring in volle gang is, werd woensdagochtend bekend dat het halve bestuur van het KFPS stamboek opstapt. Tineke Schokker en Ellen Wiersma hebben laten weten dat ze hun functie neerleggen. Miel Jansen en Jan Veldhuis blijven wel in het bestuur zitten.

Er was de afgelopen week onrust ontstaan over een aantal beslissingen – of het gebrek aan beslissingen – bij het stamboekbestuur. De ledenraad – het hoogste orgaan van het stamboek – was daarom de afgelopen dagen al bezig om een extra besloten vergadering te beleggen om hierover met elkaar te spreken. Het lijkt er op dat Schokker en Wiersma de uitkomst van deze vergadering niet af wilden wachten en gisteravond in of na een bestuursvergadering hun besluit hebben genomen.

Ella Wiersma (links), Tineke Schokker bij hun aantreden, met voormalig voorzitter Detlef Elling. Foto: KFPS.

Cultuur

Het zojuist uitgebrachte persbericht zegt: “Wij hebben besloten onze bestuursfunctie bij het KFPS met ingang van heden neer te leggen”, zo luidt de officiële verklaring van Ella Wiersma en Tineke Schokker. “De cultuur binnen deze vereniging blijkt minder goed bij ons te passen dan wij aanvankelijk hadden voorzien. Daarom maken wij plaats voor bestuurders die de belangen van het stamboek beter zullen kunnen behartigen. Wij wensen onze opvolgers, het stamboek en bovenal het Friese Paard het allerbeste toe.”

Later meer…

Bron: Horses.nl