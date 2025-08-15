Daan Douwe en Dycke veulenkampioenen op Fokdag in Harich

Gisteren stond de eerste dag van de fokdag van Fokvereniging ‘It Fryske Hynder’ in het teken van de veulens, enkele opname rubrieken en oudere merries. De start om 7 uur zorgde voor een goed begin en mooie oogst van de tweedaagse fokdag: 22 eerste premies bij de veulens, 8 merries werden bij hun opname Ster, waarvan drie met een eerste premie en twee Stermerries kregen een eerste premie.

14 hengstveulens uit zes rubrieken gingen met een oranje lint naar huis, bij de merries kregen 8 merrieveulens uit vier rubrieken een eerste premie. De 22 eerste premies bij de veulens lieten een breed vaderbeeld zien.

Veulen Kampioenschap

Het kampioenschap bij de merrieveulens ging naar Dycke K. (Nyk 538 x Rindert 406) van Hindrik Kuiper uit Oosterend. Het reservekampioenschap schreef Famke fan Joarumerleane (Tiede 501 x Tymen 503) van de familie van der Hoek uit Kubaard op haar naam. Bij de hengstveulens was het kampioenslint voor Daan Douwe fan Waadsicht (Kees 531 x Tonjes 459) van de familie Wolfswinkel uit Vlieland. Dominicus fan Hylpen (Manno 541 x Markus 491) van de familie de Vries uit Hindeloopen werd reservekampioen. De stimuleringsprijs voor het beste veulen uit een veulenboek- of stamboekmerrie ging naar hengstveulen Ferre R.S. fan Top en Twel (Tiede 501 x Brandus 345) van de familie Schraa-Wynia uit Oppenhuizen.

Acht Stermerries

De opname rubrieken leverde al acht nieuwe Stermerries op. Drie kregen een eerste premie: Ulrieka fân Boazum Ster (Tymen 503 x Aan 416), Vika van Nouimeis Ster (Boet 516 x Alwin 469) en Tirzah-Aukje Ster (Markus 491 x Beart 411). Twee oudere merries verzekerden zich ook al op een startplek op de CK: Pampie fan Sweach Ster AA (Teun 505 x Andries 415) en Sinne fan Galinga State Ster (Ulbrân 502 x Norbert 444).

Bron: KFPS