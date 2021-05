Dekhengst Rik 396 overleden

Afgelopen maandag is de 24-jarige KFPS stamboekhengst Rik 396 (Oltman 317 x Reitse 272) overleden. ''Hij heeft een respectabele leeftijd gehaald ons veel gebracht en tot afgelopen seizoen nog natuurlijk gedekt, maar nu was het tijd om hem te laten gaan,'' vertelde Tjitske Bouma aan het KFPS.

Toen Bouma de hengst tegenkwam was de handelaar opzoek naar jonge hengsten voor een klant. In die tijd was het moeilijk om aan een hengst te komen. Rik 396 had goede papieren, waardoor hij erg duur was. Om niet de volledige prijs te hoeven betalen kocht de handelaar de hengst met een partner: Klaas de Vries.

Eerst niet geschikt als dekhengst

De hengst leek eerst niet geschikt te zijn als dekhengst vanwege zijn stokmaat. ‘Ondanks dat mensen adviseerden om hem te ruinen heb ik altijd in hem gelooft’, aldus Bouma. Toen Rik op 5-jarige leeftijd een stokmaat van 1.62m kreeg, ontving de hengst een nummer. Met een totaalscore van 83,4 punten slaagde de hengst als Rik 396 voor zijn Centraal Onderzoek.

