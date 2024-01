Derde selectiewedstrijd indoortuigcompetitie: winst voor Gerrit R.V. en Cecilia von Greifenstolz

De derde en laatste selectiewedstrijd van de Horses2fly KFPS indoor tuigcompetitie vond op woensdagavond 3 januari 2024 plaats op IICH in Groningen. De grote groep 4-5-6 jarigen werd weer in twee delen verreden waarna er een overkamping volgde met de acht best presterende paarden van die avond. In een spannend eindslot bleven Linda Wester met HovenierWester Ferre (Eise 489), Jelmer Chardon met Gerrit R.V. (Eise 489) en Iris Sijtsma met Koendert fan ‘e Bûtemare (Nane 492) over. Gerrit R.V. werd door juryleden Fetze Schotanus en Ester Reen aan kop geplaatst. Koendert werd tweede. Ferre miste in deze slotfase de expressie en werd derde.

Lieke Lueks won vorig jaar de eindstrijd bij de Young Riders in combinatie met de KFPS stamboekhengst Rommert 498. Dit jaar begon ze de competitie met de Kroonmerrie Cecilia von Greifenstolz (Bartele 472). De combinatie reed alle selectiewedstrijden mee en wist ze ook alle drie te winnen. Haar derde overwinning in Groningen was er wederom eentje die vooral gekenmerkt wordt door de constantheid en nette manier van rijden. De juryleden roemden Lieke’s fijne stijl.

Durk en Wikkerdewik

Durk (Tsjalle 454) met Sam Oudhof gaf goed partij in de overkamping van de Young Riders rubriek maar mistte in de achterhand ietsje kracht waardoor een tweede plaats deze keer het hoogst haalbare was. Janneke Folkertsma kon haar blijdschap niet verbloemen. Met Wikkerdewik (Thorben 466) slaagde ze erin zich goed in de kijker te rijden. De jonge Thorben 466 liet zich met een fijne balans rondsturen en werd derde in deze selectiewedstrijd.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Phryso