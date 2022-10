Destiny ster en kampioen in Tennessee

De vierjarige Destiny svf ster (Epke 474 x Fetse 39) is gisteren ster met een tweede premie en dagkampioen geworden op de keuring in Whitepine (Tennessee).

Voor juryleden Wil Thijssen en Frans Smits was het een kleine keuring met zo’n twaalf paarden. De 1.69 meter hoge Destiny van fokker, eigenaar Christina Gregory werd kampioen. Een tweede ster was er voor de twaalfjarige hengst Isaac of R.F. (Mintse 384 x Jelte 365) die voor zijn rastype een dikke 8 kreeg. Daarmee maakte de hengst zijn moeder Beitske Rikstje B. ster (Jelte 365 x Foppe 290) Preferent. Bij de hengsveulens konden ze een eerste premie uitdelen aan Tobias fan Camelot (Julius 486 x Uldrik 457).

Bron: Phryso