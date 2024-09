Dieke (Eise 489) kampioen merries voor de sjees, Gys (Tsjalle 454) wint Open Klasse Tuigen

Het was een ongekend felle strijd, maar Gys (Tsjalle 545) en Jasper van Manen hebben de Open Klasse Tuigen gewonnen. Het was een titanenstrijd met Gouverneur fan ’t Hartefean (Nane 492) en Sybren Minkema waarbij beide hengsten zeer enthousiast werden aangemoedigd door het in grote getale aanwezige publiek. Het kampioenschap Friese merries voor de sjees kwam tijdens de Centrale Keuring op naam van Dieke fan Meren-State Kroon AAA (Eise 489 x Teeuwis 389) en rijder Jelle van der Weide.

Vier combinaties mochten overrijden in een zeer sterk deelnemersveld van in totaal acht sjezen. Behalve de twee heren waren ook ook twee dames klaar om hun beste beentje voor te zetten. GPD Fokke (Nane 492) met Anneke van der Staal en Durk (Tsjalle 454) met Wiesje van der Woude lieten zien zeker niet onder te doen voor hun mannelijke concurrenten. Het was uiteindelijk de enorm constant bewegende Gys die er met de winst vandoor ging. Jurylid Fetze Schotanus sprak namens de jury dan ook zeer lovende woorden over de zesjarige hengst die gefokt is door Jan Hellinx en in eigendom van Jasper van Manen. “Wij menen dat nummer 47 (Gys) boven aan moest staan want hij is het meest complete tuigpaard. Royaal in de voorhand en echt machtig in het front.”

Sportiviteit

Niet alleen de jury sprak mooie woorden, ook de concurrentie onderling kon vol lof over elkaar praten. Jasper van Manen wist dat hij een sterke concurrent had aan de spectaculaire nummer twee Gouverneur. “Ik kon Gouverveur en Sybren niet zien, maar hoorde aan zijn vele aanhang wel dat het erg goed ging. Een goede concurrent is mooi om van te winnen.” Ook Sybren Minkema kon zonder moeite zijn meerdere in Gys en Jasper erkennen. “Natuurlijk wil ik graag winnen maar het is niet erg om van Gys te verliezen, ik wou dat hij bij mij op stal stond.”

Kampioenschap voor de sjees

Het middagprogramma van de Centrale Keuring ws nog maar net begonnen in Harich en toen was het al tijd voor wat actie en spektakel. Vijf combinaties streden mee naar het kampioenschap Friese merries voor de sjees met onder andere twee kersverse Modelmerries die rechtstreeks vanuit hun Modelverklaring ingespannen moesten worden. Drie ijzersterke dames mochten nogmaals hun beste beentje voorzetten, met Cecilia von Greifenstolz Model Sport AAA (Bartele 472) en rijder Albert Lueks als tweede opgesteld. Derde stond Bernau fan ‘e Herdershoeve Model Sport AAA (Jehannes 484) met Age Okkema.

Concurrentie

De drie dames waren behoorlijk aan elkaar gewaagd, waarbij elke merrie haar uiterste best deed maar het was uiteindelijk Dieke, gefokt door J. Vriend uit Zuidermeer en in eigendom T. Bouma uit Wommels, die er met het erelint vandoor ging. Juryleden Harry de Jong, Erik de Gooijer en Fetze Schotanus mochten hun oordeel geven en waren enthousiast over de gedragenheid en lichtvoetige draf van de Eise 489-nakomeling.

Eerste keer sjees

Het was voor zowel Dieke als rijder Jelle een drukke zaterdag. De merrie liep eerder op de dag mee in de keuring en ook Jelle had de hele dag paarden aan de hand. Een echte voorbereiding was er dan ook niet voor de combinatie, sterker nog; het was hun debuut voor de sjees. “We hadden Dieke nog nooit voor de sjees laten lopen, maar na de keuring hebben we haar hier op het voorterrein ingespannen. Het voelde goed, en aan het publiek te merken ging het ook goed dus dit is helemaal fantastisch”, aldus een trotse Jelle. “Dieke laat je nooit in de steek.”

Bron: KFPS