Dietmer via herkeuring ronde verder voor VO

Op de herkeuring van het KFPS werden afgelopen donderdag twee hengsten voorgesteld. Een daarvan is een ronde verder om in aanmerking te komen voor het Verkort Onderzoek. Dat is Dietmer fan ‘e Ridderdijk (Omer 493 x Ulke 338). De volgende stap voor de 7-jarige hengst is een zadelpresentatie, exterieur- en veterinaire keuring.

Dietmer, gefokt en in eigendom van familie Duiven uit Hartwerd, heeft donderdag een presentatie in het tuig gegeven voor de Hengstenherkeuringscommissie. De Hengstenherkeuringscommissie, bestaande uit Sabien Zwaga, Jan Hellinx en Bart Bax, gaven de hengst net als de HKC groen licht voor een volgende ronde.

Vervolg Dietmer

Voor Dietmer volgt op donderdag 24 oktober in Exloo een presentatie onder het zadel, een exterieurkeuring en een veterinaire beoordeling. Dan wordt door de hengstenherkeuringscommissie besloten of de hengst in het Verkort Onderzoek mag meedoen. Daarbij zal hij twee weken in Exloo verblijven voor een beoordeling op zijn karakter, zowel stalgedrag als het gedrag tijdens het gebruik.

Diesel fan Veldzicht

Ook Diesel fan Veldzicht (Omer 493 x Tsjalke 497) meldde zich voor de herkeuring, maar werd niet aangewezen voor de exterieurbeoordeling.

Bron: KFPS