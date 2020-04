Dik Brummel versterkt jurykorps KFPS

Dik Brummel gaat een jaar als aspirant meelopen met de juryleden van het KFPS. Daarna gaat hij de rol van jurylid vervullen. Brummel heeft al verschillende functies in de keuringsbaan uitgevoerd. Hij heeft in de piste gestaan als voorbrenger, omroeper en eigenaar. Brummel maakte voor het eerst kennis met het Friese paard in 1986.