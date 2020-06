Djitske van de Demro Stables haalt eerste premie op in Beek en Donk

Bij de locatiekeuring van Hengstenhouderij Hestegaarden in Beek en Donk, viel één eerste premie stermerrie te vieren, namelijk Djitske van de Demro Stables (Alwin 469 x Tsjalle 454). De driejarige merrie is gefokt en in eigendom van de familie van Nuys van de Demro Stables. Drie andere merries en één hengst kregen ook een sterpredicaat, maar dan met een tweede premie.