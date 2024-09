Djoeke fan Kippenburg Model AA voor vierde keer fokdagkampioen in Oostenrijk

De zevenjarige Markus 491-dochter Djoeke fan Kippenburg Model AA werd afgelopen zondag voor de vierde keer uitgeroepen tot fokdagkampioen in Oostenrijk. De merrie, gefokt door Hendrik Eppinga en in eigendom van Angelika en Christian Mangweth, kreeg bovendien het Modelpredikaat. Op de keuring in Polen werd de driejarige Ruth fan Lucania (Yme 507 x Beart 411) Voorlopig Kroon en dagkampioen.