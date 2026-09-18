Drie eerste premie veulens op keuring in Een

Op de veulenkeuring gisteren in Een bij Handels- en Exportstal Heuker B.V. werden drie veulens door juryleden Willem Sonnema, Antje Galema-Holtrop en Frans Smits beloond met een eerste premie.

KFPS Door

Van de 11 hengstveulens die de jury mocht beoordelen werd er één beloond met een eerste premie: Gideon MJH (Jeppe 537 x Auwert 514) van Handels- en Exportstal Heuker B.V. in Zevenhuizen

Merrieveulens

Bij de merrieveulens verschenen er ook 11 in de baan. Hiervan gingen er twee naar huis met een oranje lintje:

Hiske Lara A.M. (Jorke 532 x Mewes 438) van Alisa Meter uit Jubbega Hanneke v.d. Terpen (Murk 540 x Hessel 480) van R.J. Rienstra uit Wommels.

Bron: KFPS