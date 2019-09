Drie Friese hengsten aangemeld voor verkorte onderzoek

Alle drie de hengsten hebben zich voor een beoordeling gekwalificeerd op basis van hun prestaties in de dressuur. De eerste beoordeling bestaat uit een presentatie in de Prix St. Georges. Deze proeven worden verreden worden op de sportavond van de Centrale keuring op vrijdag 13 september.

De beoordeling van het exterieur en de basisgangen, alsmede een veterinaire keuring vinden plaats bij de nalevering van het Centraal onderzoek op 26 september. Op basis van de beoordelingen wordt besloten of de hengsten aan het twee weken durende verkorte onderzoek mogen deelnemen.

Bron: Phryso

