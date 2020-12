Drie Friese hengsten definitief goedgekeurd

Markus 491 (Maurits x Onne), Nane 492 (Wimer x Brandus) en Omer 493 (Gjalt x Karst) zijn definitief goedgekeurd op basis van afstammelingen. Markus 491 was dit jaar hoofdleverancier van de KFPS eerste bezichtiging. In totaal werden twaalf zonen aangewezen voor de tweede bezichtiging.

Daarmee bracht de achtjarige Friese hengst voor het tweede jaar op rij de meeste aangewezen hengsten. Vorig jaar verdienden namelijk zeventien zonen een doorverwijzing. Markus 491 werd in 2015 goedgekeurd en werd het jaar daarop KFPS kampioen bij de jongere hengsten.

Nane en Omer

Ook goedgekeurd op basis van de nakomelingen zijn Nane 492 – in 2015 KFPS Verrichtingskampioen, in 2016 winnaar van de KFPS Pavo Fryso bokaal en in 2018 kampioen Tuigen KFPS Sportcompetitie indoor – en Omer 493, die met Marijke Folmer succesvol in de dressuursport uitkomt.

Bron: Phryso/Horses.nl