Drie Friese sterren op keuring Nunspeet

De KFPS stamboekkeuring in Nunspeet op zaterdag 4 juni leverde drie Sterren op. Twee merries werden Ster met een tweede premie. Juryleden Jan Hellinx, Wieneke Blom en Manuel Gasseling waardeerden één hengst met een Ster.

De vierjarige rassige Iyaya Uraja fan Aurum Ster (Julius 486 x Tsjalle 454) van Ursi Alig uit Obersaxen was één van de nieuwe stermerries. Een merrie met een mooi klein, edel hoofd, met een goede lengte van de hals die iets meer verticaal mocht staan. ‘Ze is ruim en krachtig in de stap, maakt veel houding en kan makkelijk schakelen in de draf’, luidde de toelichting van Jan Hellinx.

Drie driejarigen geprimeerd

Bij de driejarigen kwamen alle paarden terug na hun presentatie. Twee kregen een derde premie, Laure van de Veerstalhoeve Ster (Tymen 503 x Hinne 427) van de Veerstalhoeve uit Gouderak werd gewaardeerd met een Ster tweede premie. De langgelijnde Laure combineert een edel hoofd met een goede schouder en kruis. In haar voorbeenstand mocht ze wat correcter. In stap liet Laure ruimte en kracht zien en dat gold ook voor de draf waarbij ze iets meer mag rijzen in de voorhand.

Hengst Jochum Jos A.d.V Ster

Van de 14 paarden in de catalogus waren er twee hengsten. De driejarige hengst Jochum Jos A.d.V (Tiede 501 x Doaitsen 420) gefokt en in eigendom van Amarins de Vries verdiende ook een Ster. De jeugdige hengst heeft een mooi edel hoofd en een goede bovenlijn waarbij hij wat sterker in de lendenpartij mocht. In stap laat hij ruimte en takt zien, maar mocht iets krachtiger. Dat gold ook voor de draf waarbij de hengst wel een goede beentechniek liet zien en daarmee het Sterpredicaat mee naar huis mocht nemen.

Bron: Phryso.com