Drie keer (voorlopig) Kroon in Lunteren

In Lunteren werden twee merries voorlopig Kroon: Denise van de Meikade (v. Jouwe) en Yasmijn van Eyckdom Ster (v. Uldrik 457). Femke van ’t Kempke (mv. Anton 343) werd definitief Kroon verklaard.

De locatiekeuring op 19 augustus bij De Nieuwe Heuvel in Lunteren kende een vliegende start: de eerste merrie die in de baan kwam, de zesjarige Tamar H. (Wytse 462 x Felle 422) van Ingrid van Es en gefokt door Wil Hendriks, werd met een eerste premie in het stamboek opgenomen. Ook de driejarigen Feikje van de Zunne (Epke 474 x Loadewyk 431), een halfzus van Tiede 501 uit de fokkerij van Johan Onderdijk, van Marijke en Henny Vloedgraven en Denise van de Meikade (Jouwe 485 x Tsjerk 328) van Willem Lokhorst mochten met een eerste premie terugkomen voor een tweede ronde.

Voor Kroon ligt lat hoger

Juryleden Louise Hompe en Piet Bergsma legden de lat bij de tweede bezichtiging weer een stukje hoger. Een goede eerste premie merrie is niet automatisch ook een goede (Voorlopig) Kroonmerrie. Bemerkingen op de kwaliteit van het beenwerk bleek bij een aantal merries spelbreker. Denise van de Meikade heeft droog beenwerk en beweegt sterk. Denise ging vanaf veulen elk jaar naar de keuring en heeft al vier eerste premies op haar naam staan. Vandaag kwam daar Voorlopig Kroon bij.

Femke definitief Kroon

Omer 493-dochters maakten een uitstekende indruk. Naast drie driejarige Omer 493-merries die Ster werden met een tweede premie, waren er eerste premies weggelegd voor Daisy C. van de Wijdewormer (mv. Dries 421) van Ed Constant en Femke van ’t Kempke (mv. Anton 343). Martin Vrieze fokte Femke uit een halfzus van Alke 468. Femke had al een ABFP test van 80 punten onder het zadel afgelegd. Juryleden Louise Hompe en Piet Bergsma waren erg gecharmeerd van Femke: ‘Deze merrie loopt op alle onderdelen uit het boekje, ze beweegt met veel lichtheid,’ aldus Louise Hompe die meldde dat Femke definitief Kroon werd.

Familietraditie

De vijfjarige Yasmijn van Eyckdom Ster (Uldrik 457 x Arjen 417) van Tieme Visser en gefokt door J.W. van Egdom, kreeg dit jaar een merrieveulen van Jouwe 485. De merrielijn van Yasmijn uit stam 128 is overgoten met preferent bloed, met bovendien meerdere Model- en Kroonmerries in de pedigree. De rassige Yasmijn zet de familietraditie voort door overtuigend naar een aanwijzing voor Voorlopig Kroon te draven.

Bron: Phryso.com