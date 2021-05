Drie nieuwe Friese stermerries bij Henswoude

De locatiekeuring bij Stal Henswoude in Oldeboorn leverde voor drie driejarige Friese merries een Ster met een tweede premie op van juryleden Corry Terpstra, Esther Reen en Jan Hellinx. Het trio, waarvan twee dochters van Nane 492, is afkomstig uit bijzondere moederlijnen.

Frederike Kroonjuweel

De 1m68 grote Iekje van de Wolwarren (Nane 492) verdiende haar Ster tweede premie met name op haar beweging. Ze heeft droog beenwerk, een mooie lange, verticale hals met een iets onedel hoofd. Haar stap heeft een goede takt en mooi lichaamsgebruik. Met haar opwaartse draf, sterk gebruik van het achterbeen en vlot schakelend, waardeerde de merrie van fokker Fré en Tineke Vaatstra uit Oudega zich op. Iekje komt uit een heel goed nest, met moeder Frederike J. v.d. Wolwarren Model Preferent Prestatie AAA (Leffert 306), die door de Ster van Iekje nu ook Kroonjuweel is geworden.

Ster voor nichtje van Foeke 520

De in Denemarken door Helle Fynbo gefokte Imaniwich af Fynbo (mv. Stendert 447) was de tweede dochter van Nane 492 die Ster met een tweede premie werd. De jeugdige Imaniwich is fraai gelijnd met droog beenwerk, met een iets toontredend voorbeen. Ze laat ruimte in haar stap zien en in draf waardeert ze zich op met een goede oprichting, veel ruimte in de pas en veel buiging in het achterbeen. De merrie is een dochter van Odewich v.d. Olde Mette Moate Kroon Sport AA (Stendert 447 x Onne 376), een halfzuster is van KFPS Stamboekhengst Foeke 520 (Jehannes 484).

Uitslag locatiekeuring Henswoude

Bron: Phryso / Horses.nl