Driejarige Lieve van de Zomerdijk fokdagkampioen Middenbeemster

Een spannende finale bij de driejarigen leverde voor doorzetter Lieve van de Zomerdijk Ster (Jehannes 484 x Bikkel 470) op zaterdag 6 augustus het kampioenschap op bij de driejarigen én het algeheel kampioenschap van de fokdag in Middenbeemster. Reserve werd de al veelvuldig gelauwerde La Lique van de Meikade Ster (Jehannes 484 x Pier 448), die net als Lieve een Ster met eerste premie kreeg.

Onder een stralende zon met af en toe een heerlijk zeebriesje verdienden zes driejarigen een Ster, waarvan drie een Ster met een eerste premie. In de eerste rubriek werd het oranje lint uitgereikt aan langgelijnde Josephine ût de Grachten Ster (Menne 496 x Alwin 469). In de tweede rubriek waren alle ogen gericht op La Lique van de Meikade Ster (Jehannes 484 x Pier 448). De driejarige van Willem Lokhorst die als veulen CK kampioen werd en het jaar ervoor in Middenbeemster jeugdkampioen, kwam om een vervolg te geven aan haar titelreeks

Rubriek voor La Lique, kampioenschap voor Lieve

In de rubriek werd de rassige en moderne La Lique op kop geplaatst door juryleden Corrie Terpstra, Ester Reen en Johan van der Velde. ‘Maar we hadden wel wat discussie’, gaf Corrie Terpstra toe. De andere Ster eerste premie merrie uit deze rubriek, Lieve van de Zomerdijk Ster (Jehannes 484 x Bikkel 470) van Henk Smit uit Wognum had ook fans voor de rubriekszege. Lieve imponeerde weliswaar met haar front en lichtvoetige draf, ze was zelfs een tikkeltje meer paard, maar La Lique had een spectaculaire draf uit het boekje en zo kende de jury haar de rubriekszege toe.

Fokkerijstimuleringsprijs

De discussie weer terug bij het kampioenschap bij de driejarigen. De extra schwung die La Lique aan de rubriekszege hielp was er na een lange dag wat uit, terwijl Lieve haar front nog wat meer showde en daarmee in de laatste kampioenronden de meeste indruk maakte. Het kampioenslint was voor Lieve, waarbij haar fokker, eigenaar Henk Smit ook de fokkerijstimuleringsprijs kreeg overhandigd voor zijn beste driejarige.

Stermerrie Doortje tegen Kroonmerrie Zus

Bij de vier jaar en oudere merries waren het twee merries die het tegen elkaar opnamen. De eerste premie Stermerrie Doortje fan Wadway Ster AA (Tsjalle 454 x Sape 381) en Kroonmerrie Zus v/d Bokkefarm Kroon AA (Hessel 480 x Beart 411), die beiden in hun rubriek een eerste premie kregen en dus een uitnodiging voor de Centrale Keuring. De beide merries waren aan elkaar gewaagd, gaf juryvoorzitter Corrie Terpstra in de kampioenskeuring aan. ‘Beide hebben een goede stap, waarbij de Kroonmerrie wat krachtiger is. In de draf mogen ze beide wat meer oprichting laten zien en is de Stermerrie wat lichtvoetiger’, klonk de juryafweging. Al met al betekende het dat Doortje van Fer Smit het kampioenschap bij de vierjarigen binnenhaalde, voor de machtige Zus v/d Bokkefarm, gefokt door Cor en Nel Beentjes en in eigendom van Cees Star.

Zeven oranje linten bij de veulens

Van de 20 hengstveulens kreeg er één een eerste premie: Tuke van de Anne Hoeve (Tiede 501 x Norbert 444) werd meteen ook kampioen bij de hengstveulens. De lang gelijnde Tuke, gefokt en in eigendom van Sjaak en Annet de Wit, liet een actieve stap zien met een mooie houding in draf waarbij hij met zijn actieve achterbeen zorgde voor veel ruimte in de beweging.

Bij de merrieveulens kregen er van de 30 gekeurde veulens maar liefst zes een oranje lint. Juryleden Manuel Gasseling, Wil Thijssen en Ester Reen bekroonden de rastypische Vay van de Meikade (Foeke 520 x Meinte 490) tot kampioen. ‘Ze heeft veel takt en ruimte in stap en beweegt goed door haar lichaam’, lichtte Manuel Gasseling toe. ‘In draf heeft ze veel houding en souplesse.’

Jeugdkampioenschap voor Olga (Jehannes 484)

De rubriek twenters maakte meteen een mooie start in de de ochtend met twee eerste premies. Nanneke ût de Grachten (Tjebbe 500 x Norbert 444) van Michel Schothorst en Olga v/d Bokkefarm (Jehannes 484 x Beart 411) van Nel en Cor Beentjes waren beide langgelijnd, modern en jeugdig. Nanneke – uit CK kampioene en Modelmerrie Janneke – showde ruimte en activiteit in stap, waarbij ze in de bewegingsafloop wat Frans was. Haar opwaartse draf ging vergezeld van veel buiging in het achterbeen. Op kop in de rubriek werd Olga geplaatst die met haar fraaie front en opwaartse draf ook veel buiging in het achterbeen liet zien. Het jeugdkampioenschap was dan ook voor de lichtvoetige Olga met haar mooie voorbeengebruik.

Ruin Karel (Tiede 501) Ster

Bij de ruinen verdiende de moderne en jeugdige Karel v/d Bokkefarm (Tiede 501 x Beart 411 – een halfbroer van jeugdkampioen Olga – een Ster tweede premie. De driejarige ruin heeft fijn en hard – wat sabelbenig – beenwerk, stapte met takt en ruimte en in draf vertrok hij goed vanuit het achterbeen en liet ruimte zien.

Bron: Phryso