Driejarige Johanna Tineke of Swan Lake voorlopig kroon en kampioene in Amerika

In het Amerikaanse Springfield werd Johanna Tineke of Swan Lake voorlopig kroon (Norbert 444 x Wierd 409). De merrie van Chris Piovarchy werd ook gekroond tot fokdagkampioen. De driejarige merrie kreeg als reservekampioen naast zich de vierjarige Hilka YL Ster (Wybren 464 x Onne 376) die met haar ster ook een eerste premie kreeg. De vierjarige Hilka is gefokt door Young Living Essential Botanical en in eigendom van Cole Sanders. Een eerste premie was er ook voor entermerrie Sophia EFF (Bene 476 x Mintse 384).

In de klasse met driejarigen kregen twee merries een ster met een tweede premie, beiden van fokker Erin Miley. Joplin van Tjitske M.F.F. Ster (Norbert 444 x Alwin 469) en Leona Hinke M.F.F. ster (Fridse 423 x Fetse 349). Haar halfzuster, de vijfjarige Dianora Hinke M.F.F. (Bene 476) maakte promotie van stamboek naar een ster met een tweede premie, mede dankzij een 8 voor haar stap.

79,5 punten voor Urbanus G. fan ‘e Rydwei

KFPS juryleden Wil Thijssen en Frans Smits beoordeelden ook een aantal IBOP’s. De hoogste score van 79,5 punten haalde Urbanus G. fan ‘e Rydwei Ster Sport AA (Wybren 464 x Anton 343) die zijn A predicaat mocht verdubbelen. Urbanus is in eigendom van Clifford Dice, gefokt door Sipke van der Veen uit Rottevallen die keuringsseizoen al eerder als succesvol fokker in het buitenland voorbij kwam. De elfjarige kampioen in Canada, Jinte fan ‘e Rydwei Ster (Uldrik 457) komt uit dezelfde moeder: Berber fan ‘e Rydwei ster preferent prestatie (Anton 343 x Gaije 295) die met de sterverklaring van Urbanus haar zevende sternakomeling mag verwelkomen. Naast Urbanus verdiende ook de vierjarige hengst Galahad KGF ster (Julius 486 x Reinder 452) een ster. De tienjarige ruin Malachite of Full Spectrum (Sipke 450 x Rypke 321) kreeg een ster met een tweede premie.

Vijf veulens met een eerste premie

Bij de veulens deelden ze vijf oranje linten uit: twee hengstveulens en drie merrieveulens. De hengstveulens kwamen beide uit de stal van Erin Miley. Vuitton MFF (Teun 505 x Tsjalle 454) en Titleist MFF (Tsjalle 454 x Alwin 469). Bij de merrieveulens ging een eerste premie naar YliyanaD. fan Legend (Thorben 466 x Hessel 480), een dochter van Ylja A.d.V Kroon AA, gefokt door JongKFPS fokker van het jaar Amarins de Vries. Ook een eerste premie kregen Taleena D. fan Legend (Teun 505 x Epke 474) en Ulani fan Blessing Hill (Bene 476 x Fridse 423).

