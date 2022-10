Driejarige Liberti (Hessel 480) wint in Murrietta, Californië

Op de keuring in Murietta in Californië hebben juryleden Willem Sonnema en Jolanda Slootjes Liberti Ster (Hessel 480 x Meinse 439) uitgeroepen tot dagkampioen. Stermerrie Violet (Michiel 442 x Gjalt 426) werd reserve dagkampioen.

Liberti kwam als stamboekmerrie naar de keuring en maakte promotie een ster met een tweede premie. ”Ze is jeugdig, heeft een edel hoofd, veel nek en een goed gevormde hals en veel behang. De bovenlijn van de driejarige Liberti had wat sterker gemogen en het kruis had wat meer lengte mogen hebben, maar ze had wel een goede schouderligging. Het beenwerk was droog, voor wat nauw, haar stap was actief en ruim met mooi gebruik van het voorbeen. Draf had tact en afdruk, maar zou wat meer bergop mogen gaan.”

Violet

De achtjarige Violet Ster AA (Michiel 442 x Gjalt 426) kreeg geen uitnodiging, maar werd wel reserve dagkampioen. ”Ze heeft veel rasuitstraling, een edel hoofd en een lange hals die wat verticaler mocht zijn”, aldus Jolanda Slootjes en Willem Sonnema. ”Haar bovenlijn was goed en het kruis was wat hellend. Haar beenwerk zou wat droger mogen, maar was voldoende van standen. Violet stapte wat kort en overhaast, daarentegen heeft ze een draf met veel ruimte, een krachtig achterbeen en ging ze mooi bergop.”

82,5 punten in menproef voor Benjamin

De zesjarige Benjamin (Monte 378 x Gjalt 426) – een halfbroer van reserve algeheel kampioen Violet – zorgde voor de klapper van de dag. Hij haalde in zijn menproef een score van 82,5 punten, waarbij de draf en het schakelend vermogen beloond werden met een 8. Met deze score wist de zoon van Monte 378 zijn eerder verreden IBOP score met maar liefst 8 punten te verbeteren en kwam zo aan zijn AAA-predicaat. De 1.71 meter hoge Benjamin kreeg later op de keuring ook nog een Ster. ”Hij laat in alle gangen veel houding zien en werd heel netjes voorgesteld. Zijn galop heeft balans en voldoende sprong. Zijn stap was actief, zijn draf heeft takt me een mooie front.” Met en positieve romprichting, goede kruisligging en vloeiende bovenlijn met goede aansluitingen werd hij ster. Ook de vierjarige vierjarige Hedzer Ster (Norbert 444 x Tsjalle 454) werd met een ster gewaardeerd. De hengst heeft een sprekend hoofd en een verticale hals, een goede bovenlijn, goede schouderligging en een lang, goed liggend kruis. De juryleden zagen een actieve, wat korte stap met buiging in het achterbeen. De draf was voldoende ruim met buiging en houding. Een Ster met een tweede premie was er ook voor de zesjarige ruin Courage ster (Julius 486 x Jasper 366).

Bron: Phryso