Duitse Friezenkeuringen: Dochters van Mewes en van Julius kampioen

Fokdagkampioen in het Duitse Meindershagen op zaterdag 7 augustus werd de vierjarige Fokelien T.J. Ster (Mewes 438 x Tsjalle 454). De driejarige Isann van Braukhusen (Julius 486 x Fabe 348) werd op zondag 8 augustus op de fokdag in Papenburg, Duitsland, Voorlopig Kroon én fokdagkampioen.

Fokdagkampioen in Meindershagen was de vierjarige rastypische en modern gebouwde Fokelien T.J. Ster (Mewes 438 x Tsjalle 454) van Stephanie Dietrich en gefokt door Tj. Jongsma. Het reservekampioenschap ging naar de vijfjarige Clara van den Meyerhöfen Ster (Pier 448 x Jerke 434), gefokt door Hans-Jürgen Bothmer en in eigendom van Heinrich Vernhold.

Stermerries

Een kleine 20 paarden kwamen er op deze keuring in Duitsland. Twee kampioenschapsmerries kregen een Ster met een tweede premie. ‘De kampioen heeft een mooie moderne bouw, stapt goed en heeft in draf mooie momenten’, beschreef Wil Thijssen die samen met Frans Smits de jury vormde. ‘De reservekampioen heeft niet helemaal die moderne uitstraling, maar wel een zeer goede stap en een prima draf.’

Keuring Papenburg

De driejarige Isann van Braukhusen (Julius 486 x Fabe 348) werd op zondag 8 augustus tijdens de fokdag in Papenburg, Duitsland Voorlopig Kroon én fokdagkampioene. De modern gebouwde merrie van Silvia Steinrücken werd door juryleden Wil Thijssen en Frans Smits geroemd om haar excellente draf, haar zeer goede stap en fraaie rastype.

Drie eerste premies

De reservekampioen werd een vierjarige veulenboekmerrie die ook gewaardeerd werd met een Ster eerste premie: Elly vom Eichenhof Oldenburg (Bene 476 x Fridse 423) van H. Klusmann. Elly wist met haar fraaie draf, sterk achterbeengebruik en veel schoudervrijheid te imponeren. In bouw moest ze Isann voor laten gaan en kwam daarin ook tekort om promotie naar Voorlopig Kroon te maken. Het derde oranje lint bij de oudere paarden werd uitgereikt aan de zesjarige Wiebke van Remmelhausen Ster (Reinder 452 x Heinse 354) die indruk maakte met haar ruime, sterke stap en draf met veel vermogen. De merrie van Hartmuth Bruns, gefokt door Claudia Bruns, mag zich in september in Harich komen melden voor een eventuele promotie.

Bron: Phryso / Horses.nl