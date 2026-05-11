Duitse KFPS-dochter zet hoofdsponsor opzij na kritisch bericht op sociale media

Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

Het DFZ, de Duitse dochtervereniging van Friezenstamboek KFPS, heeft haar hoofdsponsor Gestüt Wickeschliede gevraagd om de sponsorrelatie te stoppen. De stoeterij heeft zich daarop prompt teruggetrokken. Aanleiding voor de onmin is een bericht van de eigenaresse van de stoeterij, Stephanie Dietrich, op Facebook. Zij meldde voorlopig te stoppen met het fokken van Friese paarden vanwege “de enorme onrust binnen het KFPS-bestuur, de daaruit voortvloeiende onzekerheden voor de toekomst van de fokkerij, de enorme dierenartskosten en natuurlijk ook de emotionele belasting die je als fokker draagt wanneer dieren lijden of er problemen ontstaan.”

