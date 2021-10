Edon van Groot Altena wint eerste onderdeel K&PP kampioenschap vierjarigen

Gisteren was Corina van den Bunt met Edon van Groot Altena (v. Julius 486) de beste bij de vierjarigen op het kampioenschap Kennis en Promotieplatform Fries Dressuurpaard (K&PP). De combinatie scoorde in Harich 82,4%. In februari wonnen ze de Friesian Talent Cup bij de hengsten/ruinen. Ze reden daar met 78,5 punten naar de hoogste score van de dag.

De juryleden Corry Rave en Gotien Sipsma beoordeelden 33 paarden en waren erg enthousiast. ”We hebben écht hele goede paarden gezien. De top lag heel dicht bij elkaar.” Zondag 10 oktober komen de eerste 10 paarden terug voor de finaleproef die voor 50% meetelt voor het kampioenschap.

Compleet paard

Met een 8 voor stap, een 8,5 voor draf en een 9 voor galop haalden Edon en Corina de meeste punten in hun eigengemaakte aanlegproef. ”Een zeer compleet paard met drie hele goede gangen. In het begin was Edon wat gespannen, maar dat wist Corina perfect te handelen”, aldus de jury.

Makkelijk schakelen

De tweede plaats was voor Demi van Nispen met Eebert DVN (v. Nane 492), die 80% noteerde. ”Ook een paard met de ‘wauw-factor’. In de stap mocht Eebert nog wel verbeteren, maar zijn draf vertoont veel veer en hij kan heel makkelijk schakelen”, aldus Corry en Gotien. Met nagenoeg allemaal achten werd Iris Sijtsma met Fedde vân de pôle (v. Meinte 490) derde. Enkele weken geleden werd het paar uitgeroepen tot de Pavo Fryso kampioen.

Bron: Horses.nl/Phryso