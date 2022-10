Eén nieuwe modelmerrie en drie kroonpredicaten in Exloo

De KFPS promotiekeuring op zaterdag 15 oktober heeft voor de achtjarige Vrouwkje T. van Sessing Model AA (Bartele 472 x Folkert 353) het Modelpredicaat opgeleverd. De nog jeugdige Friese merrie is gefokt en in eigendom van de familie Tanck uit Vragender. Drie KFPS-merries werden Kroon verklaard. De promotiekeuring is een pilot voor merries waar 'late' veulens de Centrale Keuring in september wat vroeg komt.

“We hebben al drie Modelmerries thuis, dit is de vierde”, vertelde Paul Tanck over zijn nieuwste modelmerrie Vrouwkje. “Maar deze is wel heel bijzonder, onze eerste eigen gefokte Modelmerrie.”

Drie maal Kroon

Drie merries veroverden bijs deze mini-Centrale Keuring het Kroonpredicaat. Ten eerste de zesjarige Albertje fan de Munnikeleane Kroon AAA (Fonger 478 x Andries 415), gefokt door S.D. de Jong en in eigendom van Hendrik Eppinga. Dan Fleur O. Kroon AAA (Markus 491 x Jisse 433) van Christina Dijkstra, die het jaar van haar leven heeft met een kampioensveulen in ‘Blauwhuis’ en het zilver in de Pavo Fryso bokaal bij de vijfjarigen tijdens de Centrale Keuring. De derde Kroonmerrie is de zevenjarige Yarda fan ‘e Butemare Kroon AAA (Hessel 490 x Beart 411), gefokt door Sjoerd Veenstra en in eigendom van Marjo Metz.

Pilot graadverhoging

De mogelijkheid nog een graadverhoging binnen te halen na de Centrale Keuring is een pilot voor het KFPS. Vier jaar en oudere Stermerries die na 30 april nog een veulen hebben gehad konden dit jaar voor het eerste bij drie stamboekkeuringen na de Centrale Keuring nog een uitnodiging ontvangen voor een mogelijke promotie voor Kroon of Model. Van de zeven merries die naar Exloo kwamen werden er vier beloond met promotie.

