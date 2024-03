Eerste ABFP test: Ster en AAA score voor Syt

Gisteren leverde de eerste ABFP test van 2024 meteen een nieuwe Sterhengst én ABFP topscoorder op. De driejarige Syt vom Friesenhof Altmark Ster AAA (Willem 508 x Wolfert 467) liep in Wergea naar een score van 88 punten onder het zadel en werd in de aansluitende keuring Ster verklaard.

In totaal liepen er vijf paarden mee in de eindbeoordeling van de ABFP test die beoordeeld werd door Gotien Sipsma en Kristel van Duren Bodewes.

‘Gemak in alle drie de gangen’

”Syt valt op vanwege zijn gemak in alle drie de gangen, hij heeft veel afdruk en tact”, aldus jurylid Gotien Sipsma. ”De hengst laat een hele positieve indruk achter voor zijn drie jaar en is zeer bewerkbaar.” Deze bewerkbaarheid werd dan ook beloond met een 9 op impuls. De Willem 508-nakomeling, gefokt door Dorette Preetz-Wille uit Klötze en in eigendom van Dhr. en Mevr. Elling uit Klötze, kreeg voor zijn aangespannen verrichting 81 punten en 6 voor zijn aanleg als tuigpaard. De aanwezige HKC maakte Syt vlot Ster dankzij zijn fijne gangen, voor aanwijzing naar de voorrijdagen was het beenwerk echter niet toereikend.

Tweemaal AA

Ook Nine fan ’t Reidfjild Ster AA (Tiede 501 x Take 455) en Rynk fan ‘e Pusterwei Ster (Wibout 511 x Reinder 452) liepen naar een nette AA score waarbij Nine 81 punten behaalde voor haar verrichting onder het zadel. De vierjarige merrie, gefokt door L.Wiersma uit Damwoude en in eigendom van Stoeterij Galloper uit Berkel en Rodenrijs, viel positief op dankzij haar zelfhouding en lichaamsgebruik. De driejarige Wibout 511-nakomeling van Age Okkema uit Siegerswoude en gefokt door Y.Hoekstra uit Surhuizum was juist net iets beter in het aangespannen werk en liep daarbij naar 78 punten.

Bron: Phryso