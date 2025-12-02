Eerste bezichtiging KFPS: 19 hengsten door op dag 2

Op de tweede dag van de eerste bezichtiging van de KFPS Hengstenkeuring zijn 19 hengsten doorverwezen naar de tweede bezichtiging. Daarmee staat de teller na deze tweede dag in Harich nu op 50 hengsten die door mogen naar Leeuwarden.

Ellen Liem

Afmeldingen voor vandaag: catalogusnr. 98, 99, 107, 108, 114 en 117.

Tweede Bezichtiging en Ster verklaard

Catnr. 64 Ysbrand fan ‘e Ridderdijk Ster (Epke 474 x Alwin 469)

Catnr. 71 Ward fan it Waad Ster (Tjebbe 500 x Jehannes 484)

Catnr. 72 Ythaca fan ‘e Ridderdijk Ster (Teun 505 x Eise 489)

Catnr. 74 Tijn Ster (Teun 505 x Epke 474)

Catnr. 77 Yntze R.V. Ster (Tjebbe 500 x Harmen 424)

Catnr. 78 Whiskey van de Landewers Ster (Meinte 490 x Tsjalle 454)

Catnr. 80 Waling van Lapinenburg Ster (Tiede 501 x Jehannes 484)

Catnr. 83 Wauw fan Friesburg Ster (Wolter 513 x Jehannes 484)

Catnr. 88 Yesper R.S. fan Top en Twel Ster (Alwin 469 x Brandus 345)

Catnr. 92 Ymke fan Fraithwen Ster (Elias 494 x Bartele 472)

Catnr. 93 Warren VDS Ster (Bartele 472 x Lolke 371)

Catnr. 94 Zepp fan Stal Vrolijk Ster (Pier 448 x Bartele 472)

Catnr. 95 Ytsen fan Hoeckens Ster (Tiede 501 x Rindert 406)

Catnr. 100 William fan Meulunteren Ster (Meinte 490 x Onne 376)

Catnr. 104 Ysbrand STM Ster (Meinte 490 x Hessel 480 )

Catnr. 109 Zeger S.A. Ster (Tiede 501 x Onne 376)

Catnr. 110 Wander fan Bokkum Ster (Wolter 513 x Jehannes 484)

Catnr. 111 Zed S.A. Ster (Tiede 501 x Onne 376)

Catnr. 121 Yse van het d’Olde Landschap Ster (Alwin 469 x Maurus 441)

Ster verklaard, niet door naar de tweede bezichtiging

Catnr. 67 Ymar fan Starking Ster (Tiede 501 x Jasper 366)

Catnr. 101 Wessel T. fan Sessing Ster (Alwin 469 x Jouwe 485)

Bron: KFPS