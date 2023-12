Eerste Bezichtiging KFPS: 21 hengsten door op dag zes

Zaterdag 2 december was alweer de laatste van zes dagen Eerste Bezichtiging 2024 bij Manege Gaasterland in Harich. 52 jonge Friese hengsten hebben zich vandaag van hun beste kant laten zien op het straatje en in de kooi. Op de laatste dag van de Eerste Bezichtiging kwam de eerste lichting nakomelingen van Arent 515 en Boet 516 in actie. Arent 515 zag vijf zonen een uitnodiging krijgen voor Leeuwarden, Boet 516 kreeg vier zonen aangewezen. Ook Menne 496 deed goede zaken met vier zonen door naar de tweede bezichtiging.