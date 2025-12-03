Eerste bezichtiging KFPS: 22 hengsten door op dag 3

Op de derde dag van de eerste bezichtiging van de KFPS Hengstenkeuring zijn 22 hengsten doorverwezen naar de tweede bezichtiging. Daarmee staat de teller na deze tweede dag in Harich nu op 72 hengsten die door mogen naar Leeuwarden.

KFPS Door

Afmeldingen: 136, 145, 149, 155, 177 en 184

Tweede Bezichtiging en Ster verklaard

Catnr. 124 Theo Herne fan it Bûtenhiem Ster (Jehannes 484 x Thorben 466)

Catnr. 128 Wikke KDG Ster (Matthys 504 x Thorben 466)

Catnr. 131 Wûnder van de Zomerdijk Ster (Ulbrân 502 x Thorben 466)

Catnr. 132 Willem van ’t Tolhekke Ster (Jehannes 484 x Andries 415)

Catnr. 138 Wispe fan ‘e Rijwei Ster (Jehannes 484 x Thorben 466)

Catnr. 143 Zlatan v.d. Shamrock Ster (Foeke 520 x Beart 411)

Catnr. 144 Wobke fan Hyllested Østergaard Ster (Jehannes 484 x Norbert 444)

Catnr. 147 Wilke Ster (Jehannes 484 x Eise 489)

Catnr. 148 Yip S. Ster (Jehannes 484 x Dries 421)

Catnr. 151 Walt van de Hargerweg Ster (Auwert 514 x Dries 421)

Catnr. 154 Wide R. Ster (Alwin 469 x Doaitsen 420)

Catnr. 156 Wybe T. van Sessing Ster (Tjebbe 500 x Uldrik 457)

Catnr. 160 Wim van de Sleger Ster (Auwert 514 x Pier 448)

Catnr. 161 Zero van de Herenbrink Ster (Tjebbe 500 x Menne 496)

Catnr. 162 Ysbrand fân it Pompeblêd Ster (Alwin 469 x Ulke 338)

Catnr. 163 Wout fan Stal Vrolijk Ster (Tiede 501 x Bartele 472)

Catnr. 166 Tristan van Buren Ster (Matthys 504 x Ielke 382)

Catnr. 169 Wodka fan ‘e Sondelerdyk Ster (Tymen 503 x Markus 491)

Catnr. 171 Vino Ster (Markus 491 x Arjen 417)

Catnr. 176 Yvo van Bungarten Ster (Waander 512 x Omer 493)

Catnr. 178 Wierd h. fan Bregje Ster (Tiede 501 x Thorben 466)

Catnr. 179 Xonos van de Demro Stables Ster (Waander 512 x Alwin 469)

Klik hier voor de startlijst

Klik hier voor de catalogus

Klik hier voor uitgebreide informatie over de hengsten

Bron: KFPS