Eerste bezichtiging KFPS: 23 hengsten door op dag 4

Op de vierde dag van de eerste bezichtiging van de KFPS Hengstenkeuring zijn 23 hengsten doorverwezen naar de tweede bezichtiging. Daarmee staat de teller na deze vierde dag in Harich nu op 95 hengsten die door mogen naar Leeuwarden.
Afmeldingen voor vandaag: catalogusnr. 190, 192, 193, 198, 205, 206, 209, 210, 213, 224, 245 en 246.
Tweede Bezichtiging en Ster verklaard
Catnr. 185 Thomas fan ‘e Ridderdijk Ster (Auwert 514 x Eibert 419)
Catnr. 186 Willem fan ‘e Goëngamieden Ster (Auwert 514 x Menne 496)
Catnr. 195 Weereld fan de Lage Rielen Ster (Teun 505 x Djoerd 473)
Catnr. 196 Wout van ’t Lansink Ster (Meinte 490 x Omer 493)
Catnr. 201 Wilbert R.M. Ster (Auwert 514 x Felle 422)
Catnr. 202 Zorro Ster (Auwert 514 x Alwin 469)
Catnr. 204 Yaya van het Binnenveld Ster (Tiede 501 x Nane 492)
Catnr. 208 Xander fan ‘e Herdershoeve Ster (Ulbrân 502 x Jehannes 484)
Catnr. 214 Ypke v.d. Peesterhoeve Ster (Meinte 490 x Markus 491)
Catnr. 215 Yip fan Dulve Ster (Ulbrân 502 x Tsjalke 397)
Catnr. 216 Yme fan de Groote Weele Ster (Auwert 514 x Omer 493)
Catnr. 220 Wout H. Ster (Auwert 514 x Epke 474)
Catnr. 221 Wietse van het d’Olde Landschap Ster (Foeke 520 x Rindert 406)
Catnr. 223 Ybele V. Ster (Auwert 514 x Norbert 444)
Catnr. 229 Zwaan Boszorg Ster (Hilbrand 525 x Tsjalle 454)
Catnr. 230 Ype fan d’Ald Loop Ster (Hilbrand 525 x Jehannes 484)
Catnr. 232 Wobbe fan de Groenesteegh Ster (Auwert 514 x Stendert 447)
Catnr. 235 Wubbe van de Pol Ster (Foeke 520 x Menne 496)
Catnr. 236 Xavi fan H.M.V. Ster (Auwert 514 x Epke 474)
Catnr. 237 Zev S.B. Ster (Herre 524 x Beart 411)
Catnr. 239 Wouter K. Ster (Waander 512 x Rindert 406)
Catnr. 240 Yopke fan Mearten Ster (Auwert 514 x Alwin 469)
Catnr. 241 Wytze van Brabantshof Ster (Foeke 520 x Norbert 444)
Bron: KFPS