Eerste bezichtiging KFPS: 24 hengsten door op dag 6

Op de zesde dag van de eerste bezichtiging van de KFPS Hengstenkeuring zijn 24 hengsten doorverwezen naar de tweede bezichtiging. Daarmee staat de teller na deze zesde dag in Harich nu op 146 hengsten die door mogen naar Leeuwarden.
Afmeldingen voor vandaag: 312, 316, 321, 334, 352, 355, 367.
Tweede Bezichtiging en Ster verklaard
Catnr. 310 Watze fân it Pompeblêd Ster (Alwin 469 x Alke 468)
Catnr. 313 Watse van ’t Oostende Ster (Herre 524 x Jerke 434)
Catnr. 317 Wûnder fan ‘e Oasterein Ster (Martzen 521 x Ulbrân 502 )
Catnr. 319 Wabe-Wytske Ster (Herre 524 x Alwin 469)
Catnr. 20 Ytsen fan Lânsdouwe Ster (Herre 524 x Alke 468)
Catnr. 325 Yde fan de Rijp Ster (Gosse 526 x Jehannes 484)
Catnr. 327 Ysbrand Ster (Herre 524 x Fonger 478)
Catnr. 331 Ward fan ‘e Ridderdijk Ster (Alwin 469 x Tjebbe 500)
Catnr. 332 Wieger fan Wettersicht Ster (Herre 524 x Jehannes 484)
Catnr. 338 Wurch Boonstra fan Ravels Ster (Hilbrand 525 x Sape 381)
Catnr. 340 Yelle van de Meikade Ster (Gosse 526 x Tsjalle 454)
Catnr. 341 Yde fan ‘e Hameren Ster (Hilbrand 525 x Loadewyk 431)
Catnr. 343 Wilbert Ster (Hilbrand 525 x Hessel 480)
Catnr. 345 Yonte vom Coenenhof Ster (Jehannes 484 x Maurits 437)
Catnr. 346 Winner ût de Grachten Ster (Gosse 526 x Alwin 469)
Catnr. 347 Wiep ût de Grachten Ster (Gosse 526 x Tymen 503)
Catnr. 349 Wopke van de Breesteeg Ster (Hilbrand 525 x Andries 415)
Catnr. 356 Wouter van de Brink Ster (Gosse 526 x Alwin 469)
Catnr. 357 Winston van de Beestmanweg Ster (Hilbrand 525 x Nane 492)
Catnr. 358 Wietse fan Fjildsicht Ster (Herre 524 x Harmen 424)
Catnr. 359 Ype fan ‘e Marspleats Ster (Hilbrand 525 x Tymen 503)
Catnr. 364 Wobbe t. van Sessing Ster (Faust 523 x Tiede 501)
Catnr. 366 Zidane fan Scyedam Ster (Faust 523 x Pier 448)
Bron: KFPS