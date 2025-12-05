Eerste bezichtiging KFPS: 27 hengsten door op dag 5

Op de vijfde dag van de eerste bezichtiging van de KFPS Hengstenkeuring zijn 27 hengsten doorverwezen naar de tweede bezichtiging. Daarmee staat de teller na deze vijfde dag in Harich nu op 122 hengsten die door mogen naar Leeuwarden.
Afmeldingen voor vandaag: catalogusnr. 250, 255, 257, 274, 277, 281, 289, 291, 300
Tweede Bezichtiging en Ster verklaard
Catnr. 247 Wander fan ‘e Hameren Ster (Waander 512 x Jurre 495)
Catnr. 248 Tonger fan ‘e Iestwei Ster (Alke 468 x Uldrik 457)
Catnr. 249 Ynze fan de Lege Geaën Ster (Beant 517 x Jehannes 484)
Catnr. 254 Ysbrand fan Annabuorren Ster (Herre 524 x Tsjalle 454)
Catnr. 259 Ysbrand R. Ster (Faust 523 x Alke 468)
Catnr. 260 Wander út de Westereen Ster (Alger 522 x Felle 422)
Catnr. 262 Wieberen AL Ster (Herre 524 x Beart 411)
Catnr. 263 Wytze W Ster (Wibout 511 x Maeije 440)
Catnr. 265 Ysbrân van de Spokedâm Ster (Beant 517 x Jehannes 484)
Catnr. 267 Yde W. Ster (Beant 517 x Harmen 424)
Catnr. 268 Ynte van d’n Meulenpad Ster (Alger 522 x Alke 468)
Catnr. 273 Wiebren fan ‘e Wygeast D.A.W. Ster (Waander 512 x Markus 491)
Catnr. 276 Wisse B Ster (Beant 517 x Meinse 439)
Catnr. 279 Why Not Ster (Boet 516 x Maurus 441)
Catnr. 282 Ynze fan Klein Weulink Ster (Boet 516 x Alwin 469)
Catnr. 283 Ynzo T. van Sessing Ster (Boet 516 x Thorben 466)
Catnr. 284 Zilvester van Zomerstaete Ster (Gosse 526 x Hessel 480)
Catnr. 288 Zaragoza S.A. Ster (Gosse 526 x Awin 469)
Catnr. 290 Willem van Stal Herven Ster (Herre 524 x Wikke 404)
Catnr 292 Wopke fan Horp Ster (Faust 523 x Beart 411)
Catnr. 294 Wismar fan H.M.V. Ster (Auwert 514 x Alwin 469)
Catnr. 297 Youke van Schafer Ster (Hilbrand 525 x Lolke 371)
Catnr. 298 Wibald fan Horp Ster (Hilbrand 525 x Gerben 479)
Catnr. 299 Zorro O. Ster (Hilbrand 525 x Beart 411)
Catnr. 304 Wadze fan Horp Ster (Herre 524 x Epke 474)
Catnr. 305 Waldo van “De Friesche Peel” Ster (Hilbrand 525 x Beart 411)
Catnr. 308 Yannis van de Wickeschliede Ster (Gjalt 426 x Menne 496)
Wel Ster, niet door naar Tweede Bezichtiging
Catnr. 301 Wobke fan ’t Hoolven Ster (Jehannes 484 x Tiede 501)
Bron: KFPS