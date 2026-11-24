Voor de eerste bezichtiging van het KFPS, die wordt gehouden van maandag 30 november tot en met vrijdag 4 december bij Manege Gaasterland in Harich, zijn 314 hengsten aangemeld. Voor het vaderschap van de jonge hengsten tekenen 51 verschillende vaders. Hoofdleverancier is Kees 531 (Tjebbe 500 x Maurus 441), van deze hengst zijn 35 zonen aangemeld.

Ellen Liem Door

De indeling van de hengsten is gemaakt op basis van de trainingsstallen, waarbij met name op donderdag en vrijdag (zoveel mogelijk) de jonge hengsten zich presenteren die een vader hebben die dit jaar de eerste lichting laat zien. Dat zijn de volgende vaderdieren: Kanne 534, Jimte 533, Jorke 532, Kees 531, Hielke 530, Hilbert 529, Hildwin 528 en Wiebert 527. Van deze laatste hengst – die ter dekking stond in Zuid-Afrika en is overleden – staan geen zonen in de catalogus.

Meeste zonen

Uit de groep met ‘nieuwe’ hengsten komen ook de meeste zonen. Kees 531 is met 35 zonen hoofdleverancier. Hij wordt op de voet gevolgd door Kanne 534 met 32 zonen. Tiede 501, Auwert 514 en Hilbrand 525 volgen met 19 en tweemaal 16 zonen.

Catalogus

De eerste bezichtiging is alle dagen van 8.00 uur via livestream te volgen.

Bron: KFPS