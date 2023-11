Eerste bezichtiging KFPS: 343 hengsten aangemeld, Auwert hoofdleverancier

Voor de eerste bezichtiging van de KFPS Hengstenkeuring, die maandag 27 november begint, zijn 343 jonge hengsten aangemeld. Hoofdleverancier is Auwert 514 (Jehannes 484 x Andries 415). Van deze zevenjarige hengst zijn 33 zonen aangemeld.

Na Auwert 514 worden de de meeste zonen geleverd door Tiede 501, Markus 491, Matthys 504, Teun 505, Tymen 503 en Alwin 469.

Eerste lichting

Zeven hengsten laten hun eerste lichting zien. Dat zijn Bastiaan 510, Wibout 511, Waander 512, Wolter 513, Auwert 514, Arent 515 en Boet 516.

Programma

Met het aantal van 343 aangemelde hengsten neemt de eerste bezichtiging niet vijf maar zes dagen in beslag. De eerste bezichtiging wordt gehouden van maandag 27 november tot en met zaterdag 2 december van 8 uur tot ongeveer 17.00 uur in Harich bij manege Gaasterland. Op alle dagen is livestream aanwezig.

Bij de indeling van de dagen is geprobeerd de hengsten van dezelfde vader te clusteren zodat toeschouwers een beeld krijgen van de fokkerij van het betreffende vaderdier.

Catalogus eerste bezichtiging

Groepenindeling

Bron: Phryso