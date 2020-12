Eerste bezichtiging KFPS levert in totaal 109 verwijzingen op

Zaterdag 12 december was de laatste dag van de Eerste Bezichtiging van het KFPS. Op deze zesde dag werden nog eens 17 jonge hengsten doorverwezen naar de tweede bezichtiging in Drachten in januari. Dat betekent dat in totaal 109 hengsten zich daar weer voor de jury mogen presenteren. Zowel jonge als bewezen vaderdieren zien nakomelingen terug op de tweede bezichtiging.

De jonge hengsten die in januari goed genoeg blijken, gaan mee naar de voorrijddagen in het voorjaar. Daar zullen de hengsten onder het zadel of aangespannen getoond worden. Op de voorrijddagen bepaalt de jury welke hengsten uitgenodigd worden voor het Centraal Onderzoek in september.

Alwin en Markus hoofdleveranciers

De bewezen hengst Alwin 469 en de jongere hengst Markus 491 zijn de hoofdleveranciers van de tweede bezichtiging, met elk twaalf nakomelingen. Daarna volgt Nane 492 met negen zonen. Acht nakomelingen van Jurre 495 en Menne 496 gaan naar Drachten, en we zien zeven keer Jehannes 484.

‘Op het netvlies’

Juryvoorzitter Pieter Bergsma is met een sterpercentage van 30% over de gehele Eerste Bezichtiging goed tevreden: “We hebben mooie hengsten gezien met prima bewegingen waarvan een aantal hele talentvolle die op ons netvlies achter zijn gebleven.”

Zesde dag levert 17 hengsten

Op de laatste dag van de eerste bezichtiging gingen nog eens 17 hengsten door: 268, 270, 271, 275, 277, 281, 287, 288, 290, 294, 297, 298, 300, 301, 304, 306, 307

Alle doorverwezen hengsten (op alfabetische volgorde van vadersnaam):

Cat nr Levensnummer Stamboeknaam Vader Moedersvader Eigenaar Fokker 55 201801455 Gajus G.T. Aan 416 Feitse 293 J. Elzinga & M. de Graaf (Twijzelerheide) G. Talma (Kollumerzwaag) 185 201701960 Diktus HFB Aan 416 Beart 411 Tj. Bosma (Kollumerzwaag) Tj. Bosma (Kollumerzwaag) 69 201801304 Into fan de Kressers Aarnold 471 Tymon 456 P. en M. Tanck (Vragender) S. de Graaff-Brethouwer (Westendorp) 75 201701532 Durk fan Oostenburg Alwin 469 Norbert 444 A. de Hoek (Drachtstercompagnie) A. de Hoek (Drachtstercompagnie) 76 201702772 Duvel van Zevenhuizen Alwin 469 Jasper 366 T.C. Visser (Lunteren) v.d. Hoeven (Bunschoten) 95 201800337 Ike van de Troostwijk Alwin 469 Tsjalle 454 Folmer & Mw. B. Hibma (Lunteren) A.M. Michel-Jansen (Kerkenveld) 112 201802201 Hearke fan’e Ridderdijk Alwin 469 Wytse 462 A. Duiven-Lettinga (Hartwerd) A. Duiven-Lettinga (Hartwerd) 114 201801522 Ids fan Hindrik’s Hiem Alwin 469 Doaitsen 420 H. Akkerman (Rotsterhaule) H. Akkerman (Rotsterhaule) 115 201802649 Hendrik fan’e Ridderdijk Alwin 469 Gjalt 426 A. Duiven-Lettinga (Hartwerd) A. Duiven-Lettinga (Hartwerd) 129 201800673 Hein “van de Brink”. Alwin 469 Norbert 444 Stoeterij Bommelsteyn (Joure) Nooteboom-Scholte (Vegelinsoord) 130 201800128 Hidde S. Alwin 469 Pier 448 Gina Stroomberg (Lunteren) Gina Stroomberg (Lunteren) 132 201800575 Igor van Kreterenhof Alwin 469 Tsjalke 397 D.J. Vervoorn (Hellouw) D.J. Vervoorn (Hellouw) 133 201801408 Hylke van de Wijzend Alwin 469 Doaitsen 420 Folmer & Stoeterij Galloper (Lunteren) A. Barsingerhorn (Sint Maarten) 138 201801666 Gurbe van Dijkstra State Alwin 469 Haitse 425 F. de Jong (Katlijk) D.A. Dijkstra & M. Dijkstra (Berlikum) 142 201802836 Hunt van de Waterhoeve Alwin 469 Beart 411 Stoeterij Galloper (Berkel en Rodenrijs) G. Gerritsen (Oosterhout) 90 201800739 Gitte M. Bartele 472 Maurus 441 Folmer & P. en M. Tanck (Lunteren) J.W. Marsman (Marle) 56 201800598 Gereon fan ASS Dries 421 Andries 415 A. Diers-Schaefer (Kerkrade) A. Diers-Schaefer (Kerkrade) 9 201703086 Dilan W. van Dedgum Eise 489 Olof 315 Johannes en Tiwina Bakker & Mirjam Kadijk & M. Visser (Dedgum) Johannes en Tiwina Bakker (Dedgum) 54 201702314 Femme fan Quatrebras Eise 489 Meinse 439 Stal Chardon (Jorwert) R. de Graaf (Noordbergum) 73 201801131 Gerrit R.V. Eise 489 Harmen 424 KCF Farms (St. Thomas, ON ) B.T. van der Meulen-Veenje (Garijp) 120 201801104 Hjalte f. Hyllested Østergaard Eise 489 Tsjalke 397 H.J. Oosterhof (Suldrup) H.J. Oosterhof (Suldrup) 136 201801882 Its Ygrek Eise 489 Time 398 A.H. Ydema (Wytgaard) A.H. Ydema (Wytgaard) 137 201802299 Hendrik K. fan Lytssypenstien Eise 489 Uwe 458 Stal Chardon (Jorwert) J. Rypkema (Joure) 109 201800555 Hummer van Stal Pauwels Elias 494 Anders 451 P. Spahn & Y.G. Baron (Niebert) Kris Pauwels (Testelt) 147 201800260 Gilbaert vom Seenland Epke 474 Nykle 309 Ralf Munitzk (Hosena) Ralf Munitzk (Hosena) 148 201801891 Heitse Epke 474 Feitse 293 Christine Meinecke-Twele & Dr. Gernold Schmidtke (Wittingen) Gernold Schmidtke (Bückeburg) 157 201800532 Hidde fan Hylpen Fonger 478 Jochem 259 R. de Vries-Bakker (Hindeloopen) R. de Vries-Bakker (Hindeloopen) 247 201800132 Gerben W. Fonger 478 Fabe 348 J. Mulder (Emmen) D. de Wit (De Hoeve) 29 201500466 Ysbrand fan ’t Blocklân Gerben 479 Pier 448 J.C. v.d. Ark & P. Wijbenga (Oudwoude) Cees en Jet de Boer (Hoorn) 243 201800872 Ivan van het Zwoantje Gerben 479 Tsjalke 397 J.J. v.d. Meulen (Broek-Noord) H. van Zeeburg -Spronk (Doornspijk) 10 201701137 Folkert fan Egypte Hessel 480 Anton 343 Age Okkema (Siegerswoude) M. Bartholomeus (TWIJZEL) 77 201700248 Drys vd Terpen Hessel 480 Tjalbert 460 R.J. Rienstra (Wommels) R.J. Rienstra (Wommels) 100 201800582 Hidde M.H. Hessel 480 Onne 376 J.H. van Manen (Kesteren) J.H. van Manen (Kesteren) 101 201801312 Its fan de Kressers Hessel 480 Bartele 472 S. de Graaff-Brethouwer (Westendorp) S. de Graaff-Brethouwer (Westendorp) 30 201500949 Wibald Z. Hette 481 Beart 411 L. Mellema & Fam. J.J. v.d. Zijpp (Beetsterzwaag) J.J. v.d. Zijpp (Terkaple) 93 201801236 Hinne B. Hette 481 Alwin 469 G.J. van Manen (Ede) W. Bunt (Holten) 3 201601104 Brend Abe fan Galinga State Jehannes 484 Norbert 444 Age Okkema (Siegerswoude) Joh. Oosterhaven (Tzum) 125 201800188 Ime fan Charley Hoeve Jehannes 484 Sipke 450 Age Okkema (Siegerswoude) M. Alberts (Rotstergaast) 143 201800498 Hotse fan Tekla State Jehannes 484 Fridse 423 B. v/d Meulen-Sijbesma & H. v/d Meulen (Twijzelerheide) B. v/d Meulen-Sijbesma & H. v/d Meulen (Twijzelerheide) 168 201801600 Hertog B Jehannes 484 Stendert 447 J. Bosma Dijkstra (Makkum) J. Bosma Dijkstra (Makkum) 245 201802149 Habiba van de Meikade Jehannes 484 Beart 411 W.E. Lokhorst (Ederveen) W.E. Lokhorst (Ederveen) 246 201802019 Hardy fan ‘e lytse Generael Jehannes 484 Beart 411 Y.R. Pen (Heelweg) Y.R. Pen (Heelweg) 294 201800242 Hitjo van ’n Broambearg Jehannes 484 Dries 421 Stoeterij Friese Visser (Drachten) H.D.M. Meijer (Hezingen) 250 201802229 Hessel V. fan de Miedwei Jouwe 485 Doaitsen 420 R.H. Veenstra (Surhuizum) R.H. Veenstra (Surhuizum) 259 201800048 Hidde fan de Groenesteegh Jouwe 485 Uldrik 457 Folmer & Stoeterij Galloper (Lunteren) B.M. Bulthuis & B.P. van Teeffelen (Wamel) 260 201800297 Hopper Jouwe 485 Brend 413 A. Couperus (Oostermeer) J. Loopers (Alteveer) 297 201803235 Hylke H Jouwe 485 Anton 343 W.H.P. Hendriks (Reusel) W.H.P. Hendriks (Reusel) 79 201702057 Edon van Groot Altena Julius 486 Uldrik 457 van Manen (Ede) P.O. Verweij (Lunteren) 205 201801544 Inke R.S. fan Top en Twel Julius 486 Nykle 309 I.M.M. Klooster & N.A.J. te Wierik (Mariënheem) R. Schraa en A. Wynia (Oppenhuizen) 153 201800867 Hibbe fan Eijsinga State Jurre 495 Reinder 452 Hans-Jürgen Niemeyer (Bremen) A. en J. de Boer-Baarda (Winsum) 170 201801181 Gurbe fan ’t Uytkom Jurre 495 Olgert 445 T. de Boer & G.A. Bouma (Sintjohannesga) Visser-Nieuwhof (Berlikum) 213 201801106 Iep van Stoks Jurre 495 Harmen 424 Hans-Jürgen Niemeyer (Bremen) G. Schulte-Janssen (Panningen) 214 201801324 Helmer T. fan ‘e Boppelannen Jurre 495 Beart 411 Hans-Jürgen Niemeyer (Bremen) R. en J. Tjeerdsma (Drogeham) 220 201801508 Hielke L.W. Jurre 495 Jisse 433 Hans-Jürgen Niemeyer (Bremen) Ludema (Witmarsum) 221 201802142 Harry E Jurre 495 Jelte 365 Stal Chardon & Fam. Emmens (Jorwert) Emmens (Nooitgedacht) 229 201801920 Ilja fan Bloemhof Jurre 495 Ulke 338 F. Bloemhof & J. Bloemhof (Bolsward) F. Bloemhof & J. Bloemhof (Bolsward) 230 201802360 Idsert S.G. Jurre 495 Reinder 452 S. Giliam (Hennaard) S. Giliam (Hennaard) 14 201700888 Fier P.A. van de Sprong Markus 491 Jasper 366 Fleur van Kempen (Rijkevoort) Fleur van Kempen (Rijkevoort) 102 201701644 Frits út de Westereen Markus 491 Feitse 293 Aftonmora Friesians (Jonstorp) A.F.P.W. Kamminga (De Westereen) 173 201800951 Hendrik fan ‘e Sondelerdyk Markus 491 Andries 415 J.Q. Eppinga (Sondel) J.Q. Eppinga (Sondel) 174 201801300 Ingmar fan Bloemhof Markus 491 Stendert 447 F. Bloemhof & J. Bloemhof (Bolsward) F. Bloemhof & J. Bloemhof (Bolsward) 175 201801204 Hidde fan Dulve Markus 491 Gjalt 426 H. Eppinga (Oudemirdum) W.P.H. van Tilborg (Wijk en Aalburg) 181 201802534 Grutte Pier Markus 491 Wimer 461 A.J. van Dam (Tytsjerk) A.J. van Dam (Tytsjerk) 182 201802401 Haije fan Redlum Markus 491 Folkert 353 J. Mulder (Emmen) J. Mulder (Emmen) 231 201800479 Imte R.S. fan Top en Twel Markus 491 Brandus 345 Friesenstal Manell (Sintjohannesga) R. Schraa en A. Wynia (Oppenhuizen) 239 201800224 Gunner Jede Markus 491 Norbert 444 Stal Jede Vledder V.O.F. (Vledder) Stal Jede Vledder V.O.F. (Vledder) 268 201801427 Hunk van ’t Lansink Markus 491 Uldrik 457 M.H. Loman (Zwiggelte) M.H. Loman (Zwiggelte) 270 201801734 Gijs fan de kadyk Markus 491 Jasper 366 H. de Boer (Sintjohannesga) H. de Boer (Sintjohannesga) 271 201801756 Hidzer W. Markus 491 Tsjerk 328 Y. Wiegersma (Damwâld) Y. Wiegersma (Damwâld) 80 201703622 Fedde Meinte 490 Norbert 444 van Manen (Ede) J.A.R. van Oss (Berghem) 252 201800323 Hugo fân Stal Bellefleur Meinte 490 Felle 422 R.J. Rienstra (Wommels) W.H. Derksen (Oosterhout) 253 201800496 Isco fân Stal Bellefleur Meinte 490 Norbert 444 W.H. Derksen (Oosterhout) W.H. Derksen (Oosterhout) 254 201800324 Hidde fân Stal Bellefleur Meinte 490 Thorben 466 Stal Jede Vledder V.O.F. (Vledder) W.H. Derksen (Oosterhout) 215 201800362 Hylke G. fan ‘e Rydwei Menne 496 Anton 343 S. v.d. Veen (Rottevalle) S. v.d. Veen (Rottevalle) 217 201801154 Hertog Boszorg Menne 496 Krist 358 W. van der Veen & C. Markfort (Langezwaag) Stoeterij Boszorg B.V. (St. Anthonis) 256 201801763 Hidde fan Oostenburg Menne 496 Andries 415 S.M.J. van Manen (Ede) A. de Hoek (Drachtstercompagnie) 258 201802052 Guus C. Menne 496 Jurjen 303 M.C.J. Cornelissen (Vianen) M.C.J. Cornelissen (Vianen) 290 201800121 Hans L.W. Menne 496 Reinder 452 Ludema (Witmarsum) Ludema (Witmarsum) 298 201800075 Gerard van het Middengras Menne 496 Doaitsen 420 J.A. Ammerlaan (Maarssen) J.A. Ammerlaan (Maarssen) 300 201800850 Giel van de Bist Menne 496 Stendert 447 G. v.d. Haar (Lunteren) L. Van Olmen (Ranst) 301 201801489 Harrit van Zevenhuizen Menne 496 Reinder 452 v.d. Hoeven (Bunschoten) v.d. Hoeven (Bunschoten) 58 201800920 Gouke fan Wettersicht Mewes 438 Tsjalle 454 G.G.F. van Dijkhuizen & M.G. Griffioen (Follega) G.G.F. van Dijkhuizen & M.G. Griffioen (Follega) 50 201701235 Dedmer fan de Greidpleats Nane 492 Olof 315 Age Okkema (Siegerswoude) A. Bouma (Nes) 103 201703452 Dirk van Doorndraai Nane 492 Rindert 406 S. Minkema & Mw. J.J. Schreuder (Frieschepalen) M. Botes (Zwavelpoort 0036) 128 201802385 Gerben A.L Nane 492 Beart 411 J. Klijnstra (Groningen) A. Leijendekker (Witmarsum) 186 201703219 Foeke fan ’t Krûdlân Nane 492 Wobke 403 Johan Veenstra (Tzummarum) J.J. Elzinga & Y. Elzinga-v/d Heide (Kootstertille) 225 201800613 Hero af Fynbo Nane 492 Uldrik 457 G.A. Bouma & Helle Fynbo (Aldeboarn) Helle Fynbo (Juelsminde) 227 201800102 Imme R. van Dedgum Nane 492 Olof 315 L. Haytema & Ramon Ayala (Wons) Johannes en Tiwina Bakker (Dedgum) 236 201802549 Hjort fan Swyns Nane 492 Stendert 447 H. Ebbinge (Wommels) H. Ebbinge (Wommels) 237 201802430 Indigo af Aftonmora Nane 492 Maurits 437 Aftonmora Friesians (Jonstorp) Aftonmora Friesians (Jonstorp) 281 201800533 Herre fan Hylpen Nane 492 Reinder 452 R. de Vries-Bakker (Hindeloopen) R. de Vries-Bakker (Hindeloopen) 81 201801590 Gideon fân Stal Bellefleur Norbert 444 Beart 411 F.J. Kroezen (Mander) Stan Derksen (Oosterhout) 47 201801701 Herre Fan de Frijstêd Omer 493 Doaitsen 420 J. Mulder (Emmen) P. van der Velde (Damwoude) 104 201702691 Drys Ygrek Omer 493 Fabe 348 G. Oldenburger-Wessel & H.J. Veenstra (Hooghalen) A.H. Ydema (Wytgaard) 304 201800039 Gerke v Omer 493 Uldrik 457 R.J. Vos (Wijk en Aalburg) Sije Kamstra (Oudwoude) 306 201800509 Gijs K. Omer 493 Fridse 423 M.C.L. Veurink (Hengelo) J.A.M. Kruis (Heeg) 307 201800963 Harich fan ’t Sarabos Omer 493 Haitse 425 P.H. Sijtsma (Gerkesklooster) P.H. Sijtsma (Gerkesklooster) 275 201800298 Hidde F. Rommert 498 Thorben 466 A.F.P.W. Kamminga (De Westereen) W. Fopma (Noardburgum) 277 201800826 Gurben B. Rommert 498 Onne 376 A. Brandsma (Witmarsum) A. Brandsma (Witmarsum) 287 201801931 Hidde AR Rommert 498 Tsjalle 454 Age Okkema & Fam. R.S. Visser (Burdaard) Age Okkema & Fam. R.S. Visser (Burdaard) 288 201802083 Hylke fan StarKing Rommert 498 Sape 381 StarKing BV (Spannum) StarKing BV (Spannum) 21 201800763 Hille van de Anne Hoeve Thorben 466 Tsjerk 328 J. Klijnstra (Groningen) J.A.M. de Wit (Heemskerk) 40 201801015 Haitse van Wiko Tsjalle 454 Onne 376 J. Sijtsma-Stienstra & mevr. A. Bouma (Beetsterzwaag) G.M. de Wit (Kamerik) 59 201801259 Gabber Snieskepper Tsjalle 454 Feitse 293 P.N. Drijfhout (Jistrum) P.N. Drijfhout (Jistrum) 61 201802171 Izak fan ‘e Boppeslach Tsjalle 454 Thorben 466 G.M. Rozema (Bakkeveen) G.M. Rozema (Bakkeveen) 62 201801488 Hein fan de Marrewyk Tsjalle 454 Beart 411 M.J. Heuker (Een) K.E. Bouma (Dr. Compagnie) 63 201802452 Gradus W. Tsjalle 454 Doaitsen 420 H. Wagenaar (Waskemeer) H. Wagenaar (Waskemeer) 84 201801715 Gys H Tsjalle 454 Norbert 444 A. de Graauw (‘s-Hertogenbosch) J. Hellinx (Oudsbergen) 210 201801981 Gerben van de Pôle Uldrik 457 Onne 376 P.M. Annema-Hoekstra (Hoornsterzwaag) P.M. Annema-Hoekstra (Hoornsterzwaag)

Volledige uitslag eerste bezichtiging

Bron: Phryso.com / Horses.nl