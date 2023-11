Eerste bezichtiging KFPS maandag van start, ook via livestream

Zo'n 340 Friese hengsten beginnen op maandag 27 november aan de eerste bezichtiging. Topaanvoerder is de jonge stamboekhengst Auwert 514 (v. Jehannes 484) met 33 zonen. Matthys 503, Tiede 501 en Tymen 503 zitten daar een stukje achter met respectievelijk 24, 23 en 21 zonen. Verreweg de meeste hengsten zijn bijna drie jaar oud, er doen 29 vierjarige paarden mee. Er is van maandag t/m zaterdag een livestream (zie links hieronder).

Dit jaar zijn de regels veranderd en kunnen de hengsten ster worden en/of doorverwezen worden. Een sterhengst wordt dus niet meer automatisch doorverwezen en een hengst die nog niet sterwaardig is qua beweging kan wel doorverwezen worden. Uiteindelijk moeten de hengsten zich wel sterwaardig tonen bij een volgend beoordelingsmoment om te kunnen instromen in het Centraal Onderzoek. Hengsten die al ster zijn verklaard kunnen niet meedoen aan de eerste bezichtiging.

Elke hengst een zoon?

In totaal hebben de jonge hengsten 36 verschillende vaderdieren, waaronder een flink aantal hengsten die nog geen goedgekeurde nakomelingen hebben. De hengstenkeuringscommissie streeft er in het kader van de bloedspreiding ook dit jaar weer naar om van meerdere vaders goed te keuren. De hengsten zijn afkomstig uit zo’n 70 verschillende merrielijnen.

Overzicht hengsten en vaders 1e bezichtiging 2023. Bron: Henk Smit, Facebook.

Beoordeling

De eerste bezichtiging bestaat uit het bekijken van de hengsten op het straatje (correctheid en bewegingsafloop) en in de kooi (vrij bewegen). Alle hengsten worden lineair gescoord voor hun exterieurkenmerken en beoordeeld op stap, draf en galop. Daarnaast wordt voor de doorverwijzingen ook gekeken naar de afstamming (inclusief predicaten in de moederlijn) en de mate van verwantschap van de hengst aan de rest van de Friezenpopulatie. De laagst verwante hengst die meedoet heeft een verwantschap van 15,5%. Het gemiddelde is momenteel 17,9.

Links

Catalogus eerste bezichtiging

Groepenindeling eerste bezichting

Hieronder treft u ook alle links naar de livestreams van maandag t/m zaterdag aan:

Livestream maandag 27 november

Livestream dinsdag 28 november



Livestream woensdag 29 november



Livestream donderdag 30 november



Livestream vrijdag 1 december



Livestream zaterdag 2 december

Bron: Phryso / Facebook Henk Smit / Powerpoint Sabien Zwaga / Horses.nl