Eerste bezichtiging KFPS: 31 hengsten door op dag 1

De eerste bezichtiging van de KFPS Hengstenkeuring is vandaag in Harich van start gegaan. Op de openingsdag zijn 31 hengsten doorverwezen naar de tweede bezichtiging. Tymen 503 voerde de lijst aan met zes aangewezen zonen, gevolgd door Ulbrân 502, die met vijf zonen eveneens sterk vertegenwoordigd was.
Afmeldingen voor vandaag: catalogusnr. 24, 29, 36, 54, 59
Tweede Bezichtiging en Ster verklaard
Catnr. 1 Mart van de Noeste Hoeve Ster Sport AA (Rommert 498 x Jisse 433)
Catnr. 3 Wûnder fan Stal Horjus Ster (Ulbrân 502 x Tsjalle 454)
Catnr. 4 Walt van de Klei Ster (Ulbrân 502 x Beart 411)
Catnr. 7 Wodie fan de Kadyk Ster (Omer 493 x Bartele 472)
Catnr. 11 Ymt fan Bantegea Ster (Ulbrân 502 x Bikkel 470)
Catnr. 13 Yeevan D’Ambène Ster (Ulbrân 502 x Epke 474)
Catnr. 17 Valentino P.F. Ster (Ulbe 506 x Bartele 472)
Catnr. 19 Wolk Zwart d’Ambène Ster (Ulbrân 502 x Tsjalke 397)
Catnr. 22 Zeb B fan de Vennehoeve Ster (Bartele 472 x Beart 411)
Catnr. 23 Wâte fan d’Ald Loop Ster (Omer 493 x Jehannes 484)
Catnr. 25 Yde AJ Ster (Stendert 447 x Felle 422)
Catnr. 26 Ygram Ster (Omer 493 x Krist 358)
Catnr. 28 Waldo R.N. Ster (Tymen 503 x Menne 496)
Catnr. 32 Wester Gooitzen van de Sleger Ster (Beant 517 x Andries 415)
Catnr. 35 Ytzen van Meerga Ster (Tymen 503 x Reinder 452)
Catnr. 37 Yaro fan de Tibsterwei Ster (Ulbe 506 x Aan 416)
Catnr. 41 Waylon fân Stal Bellefleur Ster (Waander 512 x Felle 422)
Catnr. 44 Yhgram vom Seenland Ster (Jehannes 484 x Alwin 469)
Catnr. 45 Yke van de Hamelspoel Ster (Tymen 503 x Meinte 490)
Catnr. 47 Zorn Oet Oale Kloosterveen Ster (Auwert 514 x Hessel 480)
Catnr. 48 Wart la Posthoorn Ster (Markus 491 x Mewes 438)
Catnr. 49 Wietse v.d. Neshoeve Ster (Markus 491 x Jisse 433)
Catnr. 51 Ysbrand van Es Ster (Tymen 503 x Doaitsen 420)
Catnr. 53 Wopke O Ster (Tymen 503 x Aarnold 471)
Catnr. 55 Yucatán fan de Tibsterwei Ster (Tiede 501 x Eise 489)
Catnr. 56 Wietse fan de Iepene Hikke Ster (Wibout 511 x Julius 486)
Catnr. 57 Yulan van Gerlyse Ster (Tymen 503 x Markus 491)
Catnr. 58 Yelmer van de Meikade Ster (Ulbrân 502 x Jehannes 484)
Catnr. 60 Wiebe D Ster (Matthys 504 x Markus 491)
Geen ster, wel Tweede bezichtiging
Catnr. 9 Wessel fan Ryk & Sjiek (Loadewyk 431 x Sake 449)
Catnr. 31 Zeger-Wietske van ’t Koetshues (Ulbe 506 x Karst 362)
Bron: KFPS