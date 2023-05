Eerste Friese stamboekhengst naar Qatar: Epke 474

De veertienjarige Friese stamboekhengst Epke 474 Sport Elite AAA gaat zijn carrière voortzetten in het Midden-Oosten. Hij is op zondag 21 mei aangekomen bij zijn nieuwe eigenaren in Qatar die daarmee de eerste goedgekeurde KFPS stamboekhengst op het Arabische schiereiland op stal krijgen.

“Het gaat ons aan ’t hart, hij heeft vanaf zijn goedkeuring bij ons gestaan, dat is elf jaar’” vertelt Jan Folmer van De Nieuwe Heuvel die toevoegt dat Epke 474 heel goed terecht komt. “Hij krijgt een hele goede nieuwe plek met airconditioning in zijn stal en wordt van A tot Z in de puntjes verzorgd.”

De nieuwe eigenaren hebben Arabische paarden en wilden graag een Friese hengst. “Met zijn vele behang en mooie kleine hoofd wist Epke 474 hen meteen te raken.”

1.200 nakomelingen

Epke 474 heeft bijna 1200 geregistreerde nakomelingen bij het Friese stamboek. Hij heeft 14 Kroonmerries, en een Modelmerrie afgeleverd, zijn sterpercentage ligt op 51%. Negen nakomelingen zijn Sport, twee paarden verdienden het Sport Elite predicaat. Zelf liep Epke 474 met zijn vaste amazone Sabine van de Loenhorst in de Lichte Tour.

Bron: Phryso.com