Eerste premie voor Vaiana van de Waranda op locatiekeuring Van Manen

De locatiekeuring bij de Gebroeders van Manen in Ede leverde gisteren voor vijftien paarden een Ster op. Een Ster met een eerste premie erkenden juryleden Sabien Zwaga, Annemieke Elsinga en aspirant Hendrik van der Meulen toe aan Vaiana van de Warande Ster (Yme 507 x Beart 411). "Ze stapt goed met veel ruimte, draaft gemakkelijk met veel takt en de schoft omhoog", aldus Zwaga.

Door het regenachtige weer werd de keuring verplaatst naar de binnenmanege waar twee jonge hengsten de aftrap deden. Hierbij werd de driejarige Tibbe Ster (Matthys 504 x Haitse 425) Ster.

Negen driejarigen Ster

Vaiana kwam uit de rubriek voor opname van de driejarige merries. In totaal kwamen 18 driejarigen in vier rubrieken in de baan en hiervan kregen negen merries een Ster. Vaiana, gefokt door Daniel Saey en in eigendom van Gevaert in Anzegem, verdiende het oranje lint en kon de jury bekoren met haar mooie silouette, fraaie voorhand, waarbij haar kruis wat minder hellend mocht zijn.

Achter Vaiana volgden in de rubriek nog twee merries die een Ster met een tweede premie kregen: Tahnee fan ‘e Lytse Generael Ster (Foeke 520 x Beart 411) en Tamara O Ster (Menne 496 x Andries 415). Talitha fan Meulunteren Ster (Matthys 504 x Onne 376) haalde de koppositie, met Viktoria Louise van der Vaart Ster (Waander 512 x Bartele 472) erachter.

In de tweede rubriek kwam Tjitske B. Ster (Teun 505 x Hette 481) als eerste te staan voor Vita van de Veerstalhoeve Ster (Foeke 520 x Beart 411). De laatste rubriek met driejarigen leverde voor Tjitske Ster (Menne 496 x Onne 376) haar Ster en de koppositie op, gevolgd door Thaya van de Waterhoeve Ster (Alwin 469 x Epke 474).

Renske maakt moeder Preferent

In de rubrieken met vier jaar en oudere veulenboekmerries kregen drie merries een Ster met een tweede premie. Queen A. van de Heemstede Ster (Teun 505 x Jehannes 484) werd Ster en werd op kop geplaatst. In de tweede rubriek was het Renske uut ‘t Noorderbroek Ster (Menne 496 x Anton 343) die op de eerste positie kwam en de vierde Sternakomeling werd van Nienke M. Ster Pref (Anton 343 x Dirk298) die daarmee haar Preferentschap behaalde. Tweede in deze rubriek en ook Ster met een tweede premie werd Sien Ster (Matthys 504 x Brend 413).

Twee maal promotie

De rubriek met stamboekmerries haalde een 100% score voor promotie. Zowel Sepke van de Veenhoeve Ster (Matthys 504 x Haitse 425) als Rio S.A Ster AAA (Menne 496 x Alwin 469) gingen huiswaarts met een Ster tweede premie, waarbij Rio haar mooie IBOP-cijfers hielpen bij haar Sterverklaring.

Bron: KFPS