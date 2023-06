Eerste resultaten cornage-onderzoek nakomelingen Boet 516

Bij de ledenraadsvergadering van het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek (KFPS) zijn de eerste resultaten van het onderzoek naar cornage bij de nakomelingen van stamboekhengst Boet 516 bekend gemaakt. Tot nog toe zijn geen nakomelingen met onacceptabele cornage gevonden. De hengst zorgde bij zijn goedkeuring voor veel commotie.

Uit de eerste jaargang van de hengst zijn begin dit jaar 33 jaarlingen via een scopie onderzocht. Daarnaast werden 43 nakomelingen van andere Friese hengsten op dezelfde wijze onderzocht. Geen van deze paarden had cornage in de categorie 4, onacceptabel. De paarden zullen op driejarige leeftijd opnieuw een scopie ondergaan.

Boet 516

De goedkeuring van de hengst Boet 516 veroorzaakte eind 2019 en in 2020 veel commotie in het stamboek. De hengst heeft een lichtere vorm van cornage, waarvan niet duidelijk is of deze erfelijk is of niet. Een deel van de commotie ontstond omdat de hengst voor nader onderzoek het terrein van het Centraal Onderzoek had verlaten terwijl dat volgens velen niet reglementair was. Hij was zelfs even naar huis geweest in die periode. De zaak zorgde voor een vertrouwenscrisis, die later uitmondde in het opstappen van meerdere bestuursleden en een aantal leden van de hengstenselectiecommissie. Al in februari 2020 beloofde het bestuur dat nakomelingen van de hengst gemonitord zouden worden om te kunnen bekijken of er sprake zou zijn van overerving van de cornage. Het eerste gedeelte van dat onderzoek is dus nu gedaan.

Statistiek

Stamboekwebsite Phryso schrijft: “Op dit moment kan er (nog) geen statistisch verantwoorde uitspraak worden gedaan over het meer of minder voorkomen van de verschillende klassen in de controlegroep of de Boet 516-nakomelingen. Specialisten, waaronder mevrouw Sloet, zijn zich hierop nog aan het beraden.”

Om deze cryptische formulering te duiden het volgende. In het hengstenkeuringsregelement staat dat cornage wordt ingedeeld in 4 klassen:

1 in orde;

2 acceptabel;

3 net acceptabel;

4 niet acceptabel.

Er zijn geen paarden in klasse 4 ingedeeld, dus alle onderzochte paarden zijn in de categorieën 1, 2 of 3 onderverdeeld. Het is nu nog niet duidelijk of de nakomelingen van Boet 516 vaker in bijvoorbeeld categorie 3 vallen dan de controlegroep. Of juist andersom. Omdat de aantallen onderzochte paarden niet heel groot zijn, kan een eventueel verschil in uitkomst toevallig zijn, oftewel niet statistisch significant. Dat is waarover de wetenschappers zich nog moeten buigen. Ze moeten dus nog nadenken of de resultaten die ze nu al hebben een indicatie kunnen geven over de eventuele erfelijkheid van de cornage die bij Boet zelf is geconstateerd.

Reglement hengstenselectie

Op de ledenraadsvergadering van het KFPS werd ook gestemd voor wijzigingen in het reglement voor de hengstenselectie, die eerder in de regio’s besproken zijn. Deze wijzigingen worden komende dinsdag gepubliceerd. Er zijn bovendien zeven nieuwe ledenraadsleden geïnstalleerd.

Bron: Phryso.com